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回應賴清德總統就職演說 陸國台辦：充分揭露「台獨工作者」本性

賴總統午宴日本國會議員慶賀團 盼創造兩國雙贏

中央社／ 台北20日電
總統賴清德（圖）、副總統蕭美琴中午宴請日本國會議員慶賀團。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
總統賴清德（圖）、副總統蕭美琴中午宴請日本國會議員慶賀團。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

總統賴清德、副總統蕭美琴中午宴請日本國會議員慶賀團。賴總統說，新政府今天正式開始，他感謝大家過去對台灣的支持，也盼未來能夠持續給予協助，創造兩國雙贏，讓人民過更好的生活。

賴總統偕同蕭副總統宴請「第16任總統副總統就職典禮日本國會議員慶賀團」，感謝「日華議員懇談會」組團出席就職典禮，對台灣意義重大。

賴總統指出，「日華懇」成立以來，將近一甲子的時間，對台日兩國邦誼、人民之間的感情，以及產業、體育、文化各方面的合作貢獻卓著。經由大家的努力，雙方不僅在開心時同樂，碰到困難時也共同面對，特別是遇到天災地變與疫情等，都展現出患難見真情的情懷。

總統說，新政府今天正式開始，除了感謝大家過去對台灣的支持，也盼未來能持續給予協助，創造兩國雙贏，讓人民過更好的生活。

最後，總統向慶賀團介紹，前外交部長吳釗燮轉任國家安全會議秘書長，未來的外交工作由前總統府秘書長林佳龍接任。林佳龍歷練豐富，在外交工作很有經驗，對國家理想也有相當堅持，期盼大家在未來多給林佳龍指教。

日華懇會長古屋圭司隨後致詞表示，他對於稍早賴總統的就職演說相當感動，相信除了延續現有政策，總統也會有自己獨到的施政理念及方向。此外，有關加強印太地區合作，他認為這是正確的方向，台日共享普世價值，未來台灣與日本也會在這樣的前提下繼續合作。

古屋圭司提到，「日華懇」2024年度基本方針有幾項決議。第一、持續舉行日美台國會議員戰略對話；第二、支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織；第三、成立協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）研究小組；第四、建立更強的經濟安全保障環境，並盼台日通力合作，培養人才及進行相關領域研究；第五、希望日本地方政府、議會，鼓勵學生到台灣教育旅行；第六、加強推動台日女性國會議員的合作交流計畫。

古屋圭司說，今年1月份，日本能登半島發生地震時，台灣在第一時間慰問日本災情並捐助龐大善款。同樣地，4月份花蓮發生地震時，日本各界也相當關心並伸出援手，這就是「患難見真情」最佳的證明。

古屋圭司表示，「日華懇」也會竭盡所能，讓台日關係與合作更加緊密，在安全保障、產業及經濟等領域，都有更長足的發展。

日本 林佳龍 議員

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