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影／回應賴清德總統就職演說 柯文哲：先觀察三個月

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立委黃國昌（右二）、黃珊珊（左二）、麥玉珍（左一）及林憶君（右一），下午在黨中央舉行「回應新政府就職」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立委黃國昌（右二）、黃珊珊（左二）、麥玉珍（左一）及林憶君（右一），下午在黨中央舉行「回應新政府就職」記者會。記者黃義書／攝影

民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、林憶君，下午在民眾黨中央舉行「回應新政府就職」記者會，柯文哲首先質疑賴清德的能源政策，表示就職演說所提到的「五大信賴產業」都是要電力，尤其是半導體是高耗電，需要穩定的電力。提問賴總統今年七月核三是否真的要除役？還要堅持非核家園的神主牌嗎？

至於勞保破產問題，民眾黨批賴總統說「政府在勞保不會倒」是話術。而低薪、高房價及居住正義，蔡英文總統八年60萬戶確定跳票，賴清德總統又提八年100萬戶還是會跳票。賴總統提到在立法院的議事運作上，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，新國會成立至今看不到民進黨在國會運作的善意，期待賴總統上台後，能有比較淸楚的氛圍，決定未來四年的政局如何運作。

在兩岸問題上，賴清德總統宣誓就職提的「憲法」應該是「中華民國憲法」。如同競選時三組總統候選人，都會遵守「中華民國憲法」及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸問題。對賴總統所提兩岸問題，要看三個月是如何做，柯文哲表示，兩岸交流可以增加善意，善意可以增加更多的交流，避免物誤解及擦槍走火。

最後賴總統提到在對抗假消息，以強化增加民主韌性，柯文哲表示，假消息有來自境外，質疑國內最大的假消息來源是誰？

民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立委黃國昌（右）、黃珊珊（左）等，下午在黨中央舉行「回應新政府就職」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）、民眾黨立委黃國昌（右）、黃珊珊（左）等，下午在黨中央舉行「回應新政府就職」記者會。記者黃義書／攝影

中華民國憲法 柯文哲 民眾黨

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