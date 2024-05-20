賴總統曾訪日種下蘋果樹 弘前市命名「總統之樹」

第16任總統、副總統宣誓就職，總統賴清德擔任台南市長時曾造訪日本弘前市植下蘋果樹，弘前市長櫻田宏今天宣布，將這棵樹命名為「總統之樹」。

台南市政府發布新聞稿指出，櫻田宏配合總統、副總統就職，今天在弘前市蘋果公園召開記者會，將賴總統2012年造訪日本弘前市植下蘋果樹命名為「總統之樹」，象徵台南市和弘前市友誼深厚。

弘前市將設置「總統之樹」蘋果造型看板，介紹植樹緣由等台南市和弘前市的交流；櫻田宏認為「總統之樹」將成為弘前市知名景點，也有助提高台南市知名度，讓人進一步認識台南。

市府表示，時任台南市長的賴總統，在弘前市蘋果公園內植下祈願兩市友好關係發展的蘋果樹，台南市、日本青森縣、弘前市2017年正式簽署三方友好交流備忘錄。

市府指出，日本弘前市也是著名櫻花勝地，每年櫻花季吸引大批觀光客賞花，「總統之樹」將提升台南在當地曝光度，促進弘前市民到訪台南。