黃偉哲和彭啟明玩自拍 網友：相似度很高「簡直雙胞」

賴清德今天就任第16任總統，台南市長黃偉哲也出席，除了和被認為是黃偉哲年輕版的新任環境部長彭啟明俏皮自拍，並在臉書發文「猜猜哪位才是黃偉哲？」黃偉哲，總統賴清德、副總統蕭美琴，與台南淵源無比深厚，期待新執政團隊，繼續帶領台灣繼續大步向前，也為南台灣帶來更多的發展。

黃偉哲在臉書細數在總統蔡英文8年帶領下，台灣推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」以及前瞻基礎建設計畫。台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心2/3發展，與周邊科學園區互相鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。

黃偉哲指出，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流的時刻，2024年是台南400，適逢第16任正副總統就職，就職晚宴也特別選台南接待國內外賓客，別具意義；藉此提醒大家，展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。

觀禮現場，黃偉哲展現趣味一面，新任環境部長彭啟明日前參加直播節目，節目中有不間斷的網友留言，「以為黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」，台南女婿彭啟明說被誤認為黃偉哲很開心，也期待有一天能夠和真正台南市長合體。

在雙方粉絲敲碗下，黃偉哲與彭啟明於今日總統就職典禮相見歡，大玩自拍，黃偉哲發文問「猜猜哪位才是黃偉哲？」有網友說相似度很高「簡直雙胞的」，也有網友認為，「市長的眉毛超好認」。逗趣內容成為就職典禮幕後趣味花絮。會上，黃偉哲也與屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁同框，留下難得的南台灣4縣市首長合照。