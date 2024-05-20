快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

當心被盜！十組「人氣」4字密碼最易遭破解 專家點出設定地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲和彭啟明玩自拍 網友：相似度很高「簡直雙胞」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
黃偉哲（右）與彭啟明於總統就職典禮相見歡，大玩自拍，臉書上俏皮問「猜猜哪位才是黃偉哲？」。 圖／南市府提供
黃偉哲（右）與彭啟明於總統就職典禮相見歡，大玩自拍，臉書上俏皮問「猜猜哪位才是黃偉哲？」。 圖／南市府提供

賴清德今天就任第16任總統，台南市長黃偉哲也出席，除了和被認為是黃偉哲年輕版的新任環境部長彭啟明俏皮自拍，並在臉書發文「猜猜哪位才是黃偉哲？」黃偉哲，總統賴清德、副總統蕭美琴，與台南淵源無比深厚，期待新執政團隊，繼續帶領台灣繼續大步向前，也為南台灣帶來更多的發展。

黃偉哲在臉書細數在總統蔡英文8年帶領下，台灣推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」以及前瞻基礎建設計畫。台南也在沙崙智慧綠能科學城、南科半導體聚落及國網雲端資料中心2/3發展，與周邊科學園區互相鏈結，相信南台灣將是亞太地區雲端服務重要節點，也是創新經濟發展核心區。

黃偉哲指出，1624年台灣從台南出發，也是台南與世界貿易展開交流的時刻，2024年是台南400，適逢第16任正副總統就職，就職晚宴也特別選台南接待國內外賓客，別具意義；藉此提醒大家，展現能量、散發自信，向全世界介紹台灣，邀請全世界與台灣交陪。

觀禮現場，黃偉哲展現趣味一面，新任環境部長彭啟明日前參加直播節目，節目中有不間斷的網友留言，「以為黃偉哲來了」，笑稱彭啟明是「年輕版台南市長」，台南女婿彭啟明說被誤認為黃偉哲很開心，也期待有一天能夠和真正台南市長合體。

在雙方粉絲敲碗下，黃偉哲與彭啟明於今日總統就職典禮相見歡，大玩自拍，黃偉哲發文問「猜猜哪位才是黃偉哲？」有網友說相似度很高「簡直雙胞的」，也有網友認為，「市長的眉毛超好認」。逗趣內容成為就職典禮幕後趣味花絮。會上，黃偉哲也與屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁同框，留下難得的南台灣4縣市首長合照。

彭啟明 黃偉哲

延伸閱讀

曾文南化聯通管520通水 兩大水利先進技術突破萬難是關鍵

推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

最後一次直播報氣象 彭啟明憂今年梅雨少…點名兩單位壓力很大

南市府陳淑姿、古秀妃將入閣 黃偉哲贈牌致謝

相關新聞

桃機三航廈分配只想多面討好？ 混亂苦果要由旅客硬吞

桃機第三航廈未來將由三家國籍航空進駐，並考量轉機客需求，將北美、東北亞、東南亞、紐澳線移入，可以預見，將來必然擠爆。桃機公司如此決策是真考量交通需求、分流管理？若是，必須提出強而有力的數據佐證，否則只會讓外界認為，這樣的分配只是為了滿足特定業者的需求而已。

黃偉哲和彭啟明玩自拍 網友：相似度很高「簡直雙胞」

賴清德今天就任第16任總統，台南市長黃偉哲也出席，除了和被認為是黃偉哲年輕版的新任環境部長彭啟明俏皮自拍，並在臉書發文「...

陳菁徽淚訴性騷 王鴻薇幫喊：賴清德你有譴責鍾佳濱嗎？

立法院上周五表決NCC組織法修正案逕付二讀時，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台遭制止，與國民黨立委陳菁徽發生肢體碰觸；陳菁徽認...

陳菁徽提自訴控性騷 鍾佳濱：樂見司法釐清事實

立法院朝野本月17日為國會改革法案大打出手，民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時撂倒國民黨立委陳菁徽，導致她重摔兩次，過程並觸及...

朝野明再戰國會改革 蔡其昌籲韓國瑜展現高度化解對立

立法院朝野本月17日為國會改革法案上演全武行，藍綠立委都有人掛彩，立法院會明天將續審相關法案。曾任立法院副院長的民進黨立...

韓國瑜送花向掛彩立委致意 綠委反送這朵花盼程序正義

立法院朝野立委本月17日為國會改革5法上演全武行，國民黨、民進黨立委都有人掛彩。立法院長韓國瑜今派人送花給6名受傷立委致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。