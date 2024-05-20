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立法院職權行使法 勞團籲進行民主討論

中央社／ 台北20日電
立法院。聯合報系資料照
立法院。聯合報系資料照

立法院會明天將繼續處理立法院職權行使法部分條文修正草案，勞工團體今天表示，此法案應與社會各界進行真正的民主討論，切勿讓忽視基層意見的錯誤修法方式正當化。

立法院會17日處理立法院職權行使法部分條文修正草案時，藍綠爆發激烈衝突，藍綠也都有立委送醫。

工會團體2024工鬥今天發表聲明指出，過去藍綠政黨為了黨派利益，曾憑藉執政或立法優勢強行通過對勞動法令的修惡，對基層勞工造成的傷害歷歷在目。這次的「國會改革法案」也應該與社會各界進行真正的民主討論，切勿讓忽視基層意見的錯誤修法方式正當化。

工鬥舉例，國民黨過去執政時，曾發生服貿協議「半分忠」通過審查的爭議，更於2015年底，在基層勞工未參與討論情形下，僅公告「勞動基準法施行細則」3個月時間，就砍掉全國勞工的7天假。

工鬥指出，國民黨在政策推動與立法的草率黑箱，實在讓勞工膽戰心驚，因此這次看到「國會改革法案」重大爭議，強烈呼籲國民黨、民眾黨應全面和基層人民公開討論修法內容，評估相關的社會影響，切勿輕忽人民的聲音。

工鬥提到，類似的問題不分藍綠，2016年民進黨為砍7天假而推出一例一休修法，工鬥團體極力呼籲保留7天假，但最終仍以優勢人數強行通過，更荒謬的是，時任行政院長、現任總統賴清德2018年又將已提高的休息日加班費降低，並開放過勞加班上限，這凸顯了當初匆促修法造成的問題，最終勞工成為政治算計下的犧牲品。

工鬥表示，國民黨、民進黨、民眾黨提出法案時往往基於黨派利益考量，卻忽略基層意見，如此可能導致災難性的後果，例如近日國民黨部分立委提出的試用期8成薪已成笑柄，強烈呼籲無論哪個政黨推動「國會改革法案」，都應開放基層參與討論，讓人民了解修法的目的和影響。

修法 國民黨 立法院

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