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評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

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陳菁徽提自訴控性騷 鍾佳濱：樂見司法釐清事實

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱（右二）上周五趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影
民進黨立委鍾佳濱（右二）上周五趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒。記者葉信菉／攝影

立法院朝野本月17日為國會改革法案大打出手，民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時撂倒國民黨立委陳菁徽，導致她重摔兩次，過程並觸及臀部。陳菁徽今在3名女立委陪同下赴法院提告，控訴鍾佳濱故意傷害與性騷。對此，已三度致歉的鍾佳濱未多做回應，僅稱樂見司法完整調查，以釐清事實平息爭議。

17日立法院議場發生「抱摔」事件後，鍾佳濱立即發布聲明三度致歉，強調是因踩到紙張導致重心不穩，導致不慎撲倒陳菁徽，所以才被外界誤會，並非故意而為，若陳仍感受到被冒犯，他願意再度道歉。不過，陳菁徽認為鍾佳濱的道歉是建立在謊言之上，當天即表示要驗傷提告。

「拒絕暴力性騷，還我陽光國會！」陳菁徽下午在同黨女立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡陪同下台北地方法院，自訴鍾佳濱犯下性騷擾、故意傷害等罪。面對陳菁徽堅持提告，鍾佳濱稍早以17字回覆，稱樂見司法完整調查，以釐清事實平息爭議。

提告 鍾佳濱 陳菁徽

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