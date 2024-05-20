聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳菁徽提自訴控性騷 鍾佳濱：樂見司法釐清事實
立法院朝野本月17日為國會改革法案大打出手，民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時撂倒國民黨立委陳菁徽，導致她重摔兩次，過程並觸及臀部。陳菁徽今在3名女立委陪同下赴法院提告，控訴鍾佳濱故意傷害與性騷。對此，已三度致歉的鍾佳濱未多做回應，僅稱樂見司法完整調查，以釐清事實平息爭議。
17日立法院議場發生「抱摔」事件後，鍾佳濱立即發布聲明三度致歉，強調是因踩到紙張導致重心不穩，導致不慎撲倒陳菁徽，所以才被外界誤會，並非故意而為，若陳仍感受到被冒犯，他願意再度道歉。不過，陳菁徽認為鍾佳濱的道歉是建立在謊言之上，當天即表示要驗傷提告。
「拒絕暴力性騷，還我陽光國會！」陳菁徽下午在同黨女立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡陪同下台北地方法院，自訴鍾佳濱犯下性騷擾、故意傷害等罪。面對陳菁徽堅持提告，鍾佳濱稍早以17字回覆，稱樂見司法完整調查，以釐清事實平息爭議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言