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朝野明再戰國會改革 蔡其昌籲韓國瑜展現高度化解對立

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中上）趁機欲佔領主席台，自高處摔落，立院議事處人員請來救護人員將其送醫，院長韓國瑜見衝突不斷，再度宣布休息。記者許正宏／攝影
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中上）趁機欲佔領主席台，自高處摔落，立院議事處人員請來救護人員將其送醫，院長韓國瑜見衝突不斷，再度宣布休息。記者許正宏／攝影

立法院朝野本月17日為國會改革法案上演全武行，藍綠立委都有人掛彩，立法院會明天將續審相關法案。曾任立法院副院長的民進黨立委蔡其昌今天呼籲，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣應展現高度，拿出智慧化解朝野對立和衝突，「難道未來立法院4年要一路衝突下去嗎？」

國會改革朝野大鬥法，上周立法院會挑燈夜戰到晚上12點才休息，期間更爆發多次肢體衝突，造成6名立委送醫，僅管紛爭在韓國瑜宣布休息下暫時熄火，但此戰已讓雙方支持者情緒沸騰，場外抗爭團體同樣醞釀集結，假使藍綠黨團都未打算休戰，預期明天立法院會朝野仍將衝突不斷。

「韓國瑜應該發揮角色」，蔡其昌指出，立院發生衝突或委員受傷，立法院長應該最難過，他之前也曾坐上主席台的位置，建議要站在人性角度坐下來談，期盼韓國瑜可以利用今天好好思考，當院長可以做什麼，這是他給韓的一些建議。

蔡其昌提到，過去民進黨是國會多數，除非朝野協商有限制發言人數，否則隨便都有1、20個立委登記發言，院長主持會議時，整晚坐在那邊聽大家講話，也是司空見慣的事，但國民黨並非如此，還在程序委員會擋案，連討論機會都沒有，這是這屆立法院最大的改變。

談及民進黨團針對明日是否有應對策略，蔡其昌說，目前還不清楚，「難道未來立法院4年要一路衝突下去嗎」，他才呼籲韓國瑜、江啟臣應有高度，展現智慧化解朝野間嚴重對立跟衝突。

立法院 蔡其昌 韓國瑜

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