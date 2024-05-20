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韓國瑜送花向掛彩立委致意 綠委反送這朵花盼程序正義

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委今收下立法院長韓國瑜的慰問花束，但也反送「太陽花」回禮，盼韓在明日院會續審國會改革法案時，能遵守程序正義，重啟民主協商，懸崖勒馬。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委今收下立法院長韓國瑜的慰問花束，但也反送「太陽花」回禮，盼韓在明日院會續審國會改革法案時，能遵守程序正義，重啟民主協商，懸崖勒馬。記者黃婉婷／攝影

立法院朝野立委本月17日為國會改革5法上演全武行，國民黨、民進黨立委都有人掛彩。立法院長韓國瑜今派人送花給6名受傷立委致意。據悉，民進黨立委雖收下慰問花束，但也反送「太陽花」回禮，要求韓國瑜在明日院會續審國會改革法案時，能遵守程序正義，重啟民主協商，別讓藍白立委合力強度關山。

在野力拚上周五三讀通過國會改革五法，綠誓言杯葛到底，三方爆發激烈衝突，其中試圖搶占主席台的綠委沈柏洋、邱志偉因從高處重摔，被診斷出腦震盪，綠委郭國文也因從主席台跌落，導致尾椎骨折，莊瑞雄則因推擠造成心絞痛，綠委鍾佳濱也有肋骨挫傷，藍委吳宗憲也出現胸悶，六人都在當日坐上救護車送醫救治。

而在主席台被鍾佳濱「抱摔」的藍委陳菁徽，臀部出現大片瘀傷，韓國瑜上周五第一時間先將慰問花束送至陳菁徽辦公室致意，讓陳相當感動，直呼備感溫馨。

據悉，韓國瑜今日再透過立法院公關室致贈慰問花束給當時送醫救治的5名綠委、1名藍委，包括民進黨立委郭國文、沈柏洋、莊瑞雄、鍾佳濱、邱志偉，以及國民黨吳宗憲，並附上卡片寫上祝「早日康復」。

不過，民進黨立委雖收下慰問花束，卻也以象徵程序正義的「太陽花」回禮，呼籲韓國瑜明日續審國會改革法案時，應公平主持議事，期盼能遵守程序正義，重啟民主協商，別讓藍白強度關山。

立法院朝野17日為國會改革法案上演全武行，藍綠立委都有人掛彩，立法院長韓國瑜今派人送花給6名受傷立委致意。圖／讀者提供
立法院朝野17日為國會改革法案上演全武行，藍綠立委都有人掛彩，立法院長韓國瑜今派人送花給6名受傷立委致意。圖／讀者提供

國會改革 民進黨 韓國瑜

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