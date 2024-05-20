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賴清德就職主視覺爆抄襲疑雲 藍委酸是「抄襲台灣」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職。記者陳正興／攝影
中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職。記者陳正興／攝影

中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職，不過主視覺卻遭國民黨立委黃建賓質疑抄襲。黃建賓表示，第16屆正副總統就職典禮主視覺，無論是構圖、線條、色塊、抑或是用色都與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品簡直一模一樣。

賴清德今天宣誓就職，為慶祝中華民國第16任總統上任，主視覺設計師顏伯駿表示，今年主視覺採用俐落簡約的圖像，象徵不同立場、不同意見但在台灣都能共融共存，交織後成為民主共好的社會。

黃建賓說，主視覺推出不久後，19日就有網友在網路討論平台「批踢踢實業坊」（PTT）政黑版提出質疑，指賴清德520主視覺與兩位國外藝術家高度相似，網友們不禁感嘆政府才剛針對台文館抄襲風波致歉，如今一波未平一波又起，如此重大的總統、副總統就職盛會，蒙上抄襲疑雲。

黃建賓說，其中Fran cois Morellet的平面作品在1977年就已進行發表，更曾在柏林國家美術館及巴黎市現代藝術博物館進行展出。想請問賴清德總統，分別代表自由、民主、自信、友善，四條線條交纏一起，象徵的是「台灣交織」還是「抄襲台灣」？

黃建賓表示，就職典禮的徽章圖像相似度甚至可以用剽竊來形容，這個由貓狗線條勾勒的企業識別標誌，是5年前美國肯塔基州的獸醫診所Dogwood veterinary想要籌集識別圖案提案，花費299美金舉辦的競圖比賽，最終共獲了158個提案，此提案雖不是最終獲獎作品，但不代表不需要獲得絕對的尊重，全世界都在關注的就職典禮竟然公然抄襲剽竊，此舉真的是丟臉丟到國際，致使國家形象遭受嚴重打擊，犯了低級又不可原諒的錯誤。

圖為賴蕭520就職主視覺。聯合報系資料照
圖為賴蕭520就職主視覺。聯合報系資料照

抄襲 賴清德 黃建賓

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