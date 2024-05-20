就職演說提兩國論旅遊類股重挫 業者：旅遊開放無望

新任總統賴清德今日正式上任，但在就職演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，讓原本開出紅盤的旅行、飯店類股盤中出現急殺，更令觀光業者憂心，原本有望開放的兩岸旅遊希望再度破滅。

賴清德在先前組建新內閣時，外界都認為將對大陸釋出善意，特別是讓行政院前副院長鄭文燦接掌海基會董事長，兩岸有望走向開放，而觀光業者也對就職演說充滿期待，希望能夠對兩岸恢復正常旅遊做出表態，而類股在今日開盤後也出現買盤，一路大漲。

但賴清德雖然提到兩岸可以重啟雙邊對等的觀光旅遊，但一句等同於兩國論的兩國互不隸屬，則讓市場傻眼，上市、上櫃觀光類股都在上午11點左右出現急殺，不到半小時的時間由大漲走向大跌，旅行社類股成為重災區。

雄獅開盤後一路走高至接近漲停的179元，但隨後最低跌至158元，最終收跌1.22%，五福最多曾漲逾8%，但卻收在跌停的128.5元，山富原本漲逾7%，最終也收跌9.55%，鳳凰則跌3.63%，燦星旅跌2.55%、易飛網跌1.55%。

至於飯店類股同樣期待陸客紅利，但包括晶華、六福、老爺、夏都、雲品、寒舍等，都在同樣時間由紅轉黑，收盤跌幅都在2~3%。

有業者表示，在就職演說之前的確是有期待，畢竟大陸之前已經先拋出橄欖枝，開放福建居民至馬祖觀光，原本以為開放旅遊就在眼前，但此次賴清德就職演說中，相比於兩國論的內容，希望開放旅遊的說法，好像只是敷衍了事。

業者指出，賴清德的說出了大陸最在意的兩國論內容，又把之前大陸的善意往回推，關係甚至比馬英九訪陸前還要倒退。