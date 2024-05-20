出席520就職典禮 陳其邁：與中央一起持續打拚
高雄市長陳其邁今天上午出席第16任總統副總統就職典禮，他表示，將與中央一起持續打拚，攜手開創台灣新風貌。另外他也不忘感謝前總統蔡英文是「最支持高雄的總統」。
陳其邁上午出席第16任總統副總統就職典禮，事後在臉書（Facebook）發文表示，總統賴清德提到未來政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展：「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」。
陳其邁表示，將與中央一起，高雄持續打拚，革新施政，攜手開創台灣的新風貌。
另外，陳其邁上午也在臉書放上一張與蔡英文的合照，並寫道，「這是我最喜歡的一張，那天，總統到高雄鹽一公有市場，給創業的年輕人們支持鼓勵，也搭著輕軌穿過美麗的龍貓隧道，說高雄愈來愈熱鬧」。
陳其邁說，蔡英文是「最支持高雄的總統」，也讓台灣的國際參與、經濟發展往前跨很大一步，「感謝蔡英文總統，這8年來帶給台灣的進步。謝謝！」
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