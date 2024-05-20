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520就職主視覺挨批剽竊 設計師還原理念否認抄襲

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第16任總統副總統就職典禮今天舉行，上午在總統府前進行慶祝大會開場表演，紙風車劇團帶來《和平幸福 堅韌台灣》，「雨馬」象微著台灣溫柔而堅定的力量，「彩虹」代表著雨後的和平，每一片繁花都承戴夢想的種子，代表對和平的堅持、對幸福的守護。記者林伯東／攝影
第16任總統副總統就職典禮今天舉行，上午在總統府前進行慶祝大會開場表演，紙風車劇團帶來《和平幸福 堅韌台灣》，「雨馬」象微著台灣溫柔而堅定的力量，「彩虹」代表著雨後的和平，每一片繁花都承戴夢想的種子，代表對和平的堅持、對幸福的守護。記者林伯東／攝影

中華民國第16任總統當選人賴清德今天宣誓就職，這次就職典禮的主視覺遭網友質疑，與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品相同，國民黨立委黃建賓說，「真的是丟臉丟到國際」。對此，主視覺設計師顏伯駿發聲明表示，此次選用彩色線段的設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

顏伯駿表示，此次520就職典禮的主視覺設計，以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，使用設計中最基本的線段造型元素，以四種顏色線段分別代表自由、民主、自信、友善，也象徵在台灣這片自由土地上，透過各族群、世代、百工百業共同編織出民主的篇章。視覺構成結合台灣四極點創造出台灣地理形狀。此外，正副總統的肖像設計亦是延續了主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。

顏伯駿說，彩色線段作為一種設計元素，在設計歷史上有著悠久的傳統，從Bauhaus學派到現代主義（Modernism），這種元素已被廣泛應用於各種創作中。此次選用彩色線段的設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

他表示，「我們理解，視覺作品的判定應該基於創作過程和設計脈絡」。此次設計概念以「台灣形狀」為整體核心識別點，從台灣的地理特徵出發，結合四極點進行創意構成，「這才是我們作品的根本，更是設計的核心表現」。

而關於貓狗徽章禮品的設計，顏伯駿說，是以公司購入商用授權之素材庫iStock為基礎結合此次設計元素重新製作之圖像。

顏伯駿表示，再次感謝大家的關注與支持。我們堅持原創設計，並希望能通過此次澄清，讓大家對我們的創作有更深的理解。

抄襲 設計師

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