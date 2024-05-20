賴清德不提兩岸只講中國 國民黨團：比蔡英文更獨更衝

中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職並發表演說，國民黨立法院黨團隨即舉行記者會回應賴清德致詞內容。國民黨團指出，前總統蔡英文2次就職演說都有提及對岸、兩岸，不過賴清德此次隻字未提，僅不斷使用「中國」2字，批評賴清德正在往獨派靠攏，未來可能會比蔡英文更獨、更衝。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德演說內容像是中華民國發展要上太空、下海洋，壯志凌雲，但台灣面臨缺電困境，台電即將破產，怎麼沒提對應辦法？這樣打高空的致詞，與民眾期待有極大落差。

傅崐萁說，賴清德提到要落實民主發展、清廉政治，多數尊重少數，少數服從多數。但他們要推動國會改革，清查貪贓枉法的官員，民進黨立法院黨團卻於5月17日立法院會發動9波攻擊，導致多名立委受傷。他們願意相信賴總統今天說的「少數服從多數」，相信立法院明天不會有衝突，「我們相信你一次」。

針對兩岸部分，傅崐萁提到，中華民國兩岸順差每年高達4兆，兩岸關係對台灣經濟發展何等重要？希望賴清德別用意識形態破壞現況。我國現在已經申請加入CPTPP，希望4年內能達成目標，這也代表著賴清德的「經濟成績單」，能否順利加入，將成為重要的觀察點及分水嶺。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，賴清德演講收尾時，台股大跌，是否因為賴清德演說內容不符合人民期待？前總統蔡英文過去2次就職演說，還會提到兩岸、尊重中華民國憲法、兩岸人民關係條例，但是賴清德此次演說卻皆無提及，似乎更往獨派靠攏，擔憂未來溝通機會將越來減少。

國民黨立委王鴻薇則說，肯定賴清德提到戰爭沒有贏家，也說道和平可貴之處，但如何達到和平？看不到具體作為。蔡英文在2次就職演說都清楚揭示兩岸政策會依賴、遵守中華民國憲法及兩岸人民關係條例。

王鴻薇接著說，不過賴清德此次演說，兩岸人民關係條例完全不見，這次也沒有蔡英文曾說過的「對岸」、「兩岸」」、「北京當局」，只有不斷提到「中國」，約有7、8次，賴清德真的是要銜接蔡英文路線嗎？從就職演說內容來看，賴清德比蔡英文更獨、更衝。