新閣上路 卓榮泰：盼與國會互相尊重溝通 歷史看得懂

立法院本月17日為了國會五法改革案上演全武行，朝野爆發數波肢體衝突、肉搏戰。行政院長卓榮泰今天正式上任，他在交接典禮致詞時表示，他仍將秉持誠意溝通、人民優先，展現解決問題的能力、協調問題的誠意，但「誠意是要互相包容」、「溝通是要互相尊重」，盼從今開始一步步讓全世界看見，台灣政治也有好的一面。

卓榮泰致詞時說，這幾天很多人都在問，未來的立法院、行政院要如何互動？要用什麼樣的態度，去面對立法院這樣的國會生態。

卓榮泰表示，仍然秉持誠意溝通、人民優先，展現出人民團隊解決問題的能力和協調問題的誠意。但是「誠意是要互相包容」、「溝通是要互相尊重」，希望從今天開始，能夠一步一步讓全世界人民看到，台灣的政治也有更好的一面。

卓榮泰表示，他所帶領的「行動創新AI內閣」將推出福國利民、沒有爭議的法案，尋求國會的支持；會將有爭議的、不急迫的，暫時放在不需要變動的地方，才有能力一一解決人民最迫切的需要。

卓榮泰表示，如果我們能夠展現這樣的誠意和溝通，「歷史會看得懂、人民會看得懂、國會也會看得懂」。因此他要求內閣團隊成員，尤其這次非執政黨籍的內閣成員非常多，但「不管口袋有哪一張黨證、腦袋有什麼理念，依法行政、行政中立，是捍衛民主唯一的手段，務必做到。」

卓榮泰表示，也因為依法行政，才能向社會要求，依據的是國會的程序正義，要求團隊站在行政中立的立場依法行政，讓社會看到期待的是有國會程序正義的法案，當作依法行政的依據，「我們這樣做，社會會接受」。

「我們已經在正確的路上，要為全體國人服務，無私的奉獻、無私的服務」，卓榮泰表示，同時也要珍惜「信任我們的每一個國家」，他們的力量才是安定內部、往外發展，讓國人健康、國家更強、世界擁抱台灣的最好見證。