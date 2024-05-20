【重磅快評】520新兩國論 賴清德暗藏台獨密碼？

賴清德總統今天520演說重新詮釋「新兩國論」：「有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。賴清德強化國與國關係、淡化憲法一中，再度證明他是「務實的台獨工作者」。

賴清德520演說開宗明義表示，「我年輕的時候，立志行醫救人。我從政的時候，立志改變台灣。現在，站在這裡，我立志壯大國家」。「改變台灣、壯大國家」是貫穿賴清德520演說的關鍵詞，結語更提及「成為國際上令人尊敬的偉大國家」。賴清德以主權、台灣，做為國家互不隸屬的論述。

事實上，賴清德通篇演說可謂呼應「台獨黨綱」主張：「台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國且台灣主權不及於中國大陸，既是歷史事實又是現實狀態，同時也是國際社會之共識」。台獨黨綱將中華民國憲法定位為「大而無當」，要求採取「制憲建國」的激烈手段，但因當前台灣社會難達共識，賴清德則以「我將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任」一語帶過。

賴清德雖強調延續「蔡英文路線」，但對比前總統蔡英文520就職演說時宣布，她將依據「憲法」及「兩岸人民關係條例」做為處理兩岸關係原則，賴清德改為「中華民國憲政體制」，避談他視為災難的中華民國憲法，也迴避可做為緩衝閥的兩岸人民關係條例。

兩岸人民關係條例第一條指出，「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件。」過去蔡英文慣用較為中性的「兩岸」、「中國大陸」，但賴清德今天演說幾乎都稱為「中國」，強化互不隸屬的概念。賴清德口中雖強調，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，但賴清德主政的現狀正在改變，這是不爭的事實。

賴清德520演說的政治性遠大於政策性，字裡行間都在傳達主權、國家的意涵，至於人民關心的社福議題「要延續擴大」、貧富差距問題「要不斷改善」、社會安全網「要持續強化」、轉型正義改革「要繼續做下去」、只要政府在「勞保絕對不會倒」等；這些重大民生政策看不到解方，在賴清德演講中不只是一句句口號，簡直是空洞、乏味到令人嘆為觀止。

賴清德演說結語提及，1624年，台灣從台南出發，站在「台南400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。台南400年的歷史背後暗寓「台獨史觀」，賴清德沒有忘記「台獨金孫」的背景，弦外之音直指台灣是從台南出發，不是從中國出發，回應深綠基本教義派的期待。

520賴總統上任後，台灣確實將翻開新頁，但這一頁既是轉機、也是危機。