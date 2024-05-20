新閣展望 卓榮泰：追求非核家園是永遠不可放棄的目標

行政院今天舉辦聯合交接典禮，卓榮泰正式接任行政院長。卓榮泰在致詞時表示，台灣經濟狀況成為世界不可或缺的一部分，政府對高科技產業有責任、對世界有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，持續穩定安全的供電，繼續發展綠能，「但追求非核家園，是永遠不可放棄的目標」，才能對地球負責、對後代子孫盡責。

「台灣不一樣了」，卓榮泰致詞時回顧過去8年，他說，這8年台灣打造全民共享的經濟韌性、持續推動數位淨零雙軸轉型，積極創生綠能、開啟2050淨零轉型，因應數位轉型，讓台灣布局全球，如今只有一個任務，就是「繼續往前邁進」。

卓榮泰表示，台灣歷經百年大疫，重新找回經濟成長動能，成為世界產業鍊重要的角色，擴大對人民、社會的投資與照顧，讓年輕人與家庭各種負擔逐步減輕，朝多元平權社會邁步要進，這更是引領進步的潮流，要解決世代正義的問題。

卓榮泰感謝卸任的行政院長陳建仁，在最後一棒打下非常好的精神與基礎。「報告院長，我沒有你那道聖光，但我一定學習你的溫暖」，他說，只有靠溫暖的力量，才能在世界詭譎的局勢中，讓不大的台灣產生很大的力量，在國內挑戰有足夠能量面對所有問題。

卓榮泰表示，未來行動創新AI內閣將著重於「五打七安」，黑金槍賭詐騙一樣都不放掉。他說，前兩周政院通過打詐四法，國人對詐騙集團深惡痛絕，希望立法院趕快通過，有武器在手、方法在手，就可以驕傲和人民說，讓「打詐集團想騙都不敢騙，已經騙的會被抓，騙到手的沒得花」，相關部會要展現決心、毅力，否則人民不會再給我們機會。

針對403大地震，卓榮泰表示，未來花蓮災後復原重建工作，金額預編了，方法看到了，接下來就是徹底地執行。他向花蓮鄉親喊話，「國家就是你的家，政府就是你的後盾」。

卓榮泰針對經濟面指出，台灣經濟狀況已是世界不可或缺的一部分，政府對高科技產業有責任，台灣也對世界有責任，將會打造更穩定經濟發展的環境，持續穩定安全的供電，繼續發展綠能、但追求非核家園，永遠是不可放棄的目標，才能對地球負責、對後代子孫盡責。

卓榮泰進一步表示，團隊更將擴大社會投資，包含教育、長照，隨著社會需求與日俱增，要步步到位，在國家好的財政之下，政府有能力帶動社會投資，為下一代溫暖貢獻。