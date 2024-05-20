綠委示警新政府苦戰 促行政立法充分合作

總統賴清德今天就職，民進黨立委異口同聲表示，最大挑戰是政治局勢為朝小野大，不再像過去是完全執政，面對在野陣營恐借法案攻防掣肘政府施政，首要之務是行政、立法部門充分合作。

身兼民進黨立法院黨團幹事長的立委吳思瑤表示，政治攻防最重要場域就在立法院，而新的國會生態，無論是政治或政策，民眾黨選擇跟國民黨合作，讓民進黨處於劣勢中的劣勢。

長期在立法院經濟委員會的立委賴瑞隆以能源問題為例指出，能源不僅牽動產業發展，也影響民生甚鉅，面對外商持續投資台灣、台商回流踴躍情況下，電力需求持續看漲，且台灣97%的能源倚賴進口，能源議題必會是賴政府520上任後的挑戰。

賴瑞隆表示，能源議題面向廣，不論從能源配比、碳定價，或是核能政策、電力供給及調整電價等，當行政部門推出相關行政措施或修法配套等，在藍白陣營挾人數優勢下，恐隨時推翻政府施政方針或現行法律規定。

吳思瑤指出，賴清德政府內閣的部會首長必須認知，每一個議案送到立法院都是苦戰，因此，議案送到立院前，行政部門除必須先與執政黨團充分溝通，也要能與在野黨溝通；且行政部門也要善於跟社會溝通，用社會輿論為自己爭取對議題更有利的位置。

政策面上，吳思瑤建議，新內閣應先擱置爭議性、政治性過激的議案，否則不利甫上路的新閣社會形象，應先推社會共識高的議題，與在野黨磨合出一個良性互動的溝通模式，對未來推動各項政策會收到更好效果。

吳思瑤表示，新閣上任後有設定議題的主動權，且競選期間提出的政策，未來都要上路，攻守之間如何拿捏，考驗新內閣成員。

在內閣人事部分，立委林楚茵指出，此次財經內閣人事有不少是從業界覓才，對民眾而言可能是生面孔，但在業界都是頗受肯定的專業人士，總統賴清德挑選了解問題的人，也是具有解決問題能力的人。

不過，林楚茵也說，由於是來自業界及學界人士，對公務體系及政治較不熟悉，未來牽涉到部會內、跨部會的溝通，以及與立法院的互動，稱職的副手將有助財經內閣儘早上手。

在國家安全與兩岸關係部分，立委王定宇表示，國安系統閣員任命，是在前總統蔡英文的基礎上思考，此為賴總統最大優勢；但國防現已非單純的軍事管理與作戰，而是牽涉外交、區域、地緣與科技等領域，外交事務亦然，涉及到正式與非正式的國與國關係、區域安全、多邊組織，全都是跨領域的新挑戰。

王定宇指出，國安團隊的挑戰，包括中國國家主席習近平進入第3個任期，持續對台造成脅迫及壓力；中國經貿日益惡化，中國與北韓、伊朗的同盟關係又連帶影響整體局勢，而俄烏戰爭、中東地區衝突仍持續，則牽涉物價、能源方面問題。

王定宇說，更重要的是，年底美國總統大選結果，將會牽動全球政經局勢，印太安全聯盟已然成形，台灣如何融入這個安全體系，至關重要；而國際局勢相對有脈絡可依循，國安團隊最要在意的是國內政局，像是接續前總統蔡英文執政後的各項國安、國防計畫與預算，能否說服在野黨基於國家利益共同支持，將會是最大挑戰。

此外，民進黨立委沈伯洋也指出，中國近期在法律上的作為變多，對台輿論戰都會搭配法律作為，例如近期在馬祖推「福馬同城通」交通卡等，目的是要讓中國公權力可以進到台灣施行，且中國在操作類似事情時，會搭配輿論操作，這對新政府將是挑戰。