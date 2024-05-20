打完美好戰役 陳建仁勉政務官「燃燒自己照亮台灣」

520總統就職典禮甫落幕，行政院隨即舉辦聯合交接典禮，卸任閣揆陳建仁致詞時勉勵政務官要像蠟燭，「當每個人燃燒自己，就能照亮台灣，使台灣充滿希望和未來」。他提到，美好的仗已經打完，期許新內閣更上層樓，相信在新任行政院長卓榮泰帶領下必能開展新局，讓台灣在世界競爭中脫穎而出。

新舊任內閣團隊下午於行政院大禮堂舉行交接，擔任行政院長印信監交人的副總統蕭美琴先是細數陳內閣任內政績，感謝陳建仁在國家關鍵時刻扛起重擔，帶領行政團隊穩健推動福國利民政策，包括啟動青年投資就業，減免私校學費與推動租金補貼，以及推動疫後復甦工作，為國家訂定永續堅韌發展基礎。

蕭美琴指出，陳建仁不只是卸任院長，也是她在副總統路上的前輩，「你的正直、良善、誠懇、溫暖，將永遠是我的人生標竿」，感謝陳這段期間的付出，厚植台灣實力，帶領台灣打完這場好戰。

她也提及卓榮泰擁有豐富的中央、地方經歷，更在行政院擔任政委、發言人、秘書長等職位，任內推動能源轉型等多個重大政策，同時具備溝通整合能力，相信他領導的行動創新AI內閣能落實國家希望工程，打造民主、和平、創新、繁榮及公益的台灣 ，達成賴清德總統的期待。

陳建仁致詞指出，去年1月31日他奉蔡英文總統之命擔任行政院長。在745個日子裡，感謝行政團隊戮力以赴，減輕人民負擔、安定社會民心，打造溫暖堅韌的台灣，他日前以蠟燭為例勉勵行政團隊，「當每個人點亮燃燒自己，就能照亮台灣，使台灣充滿希望和未來」。

陳建仁指出，他任內面臨國際政治和經濟情勢劇烈轉變，舉凡中美貿易衝突、俄烏戰爭和以哈戰爭，甚至於供應鏈轉變、能源、糧食供應危機，多虧行政團隊共同努力做出成果，在立法院也通過疫後特別條例及特別預算預算，短時間內完成6000元發放，同時推出打詐1.5行動綱領，近日更推出打詐4法，也將預先準備2.0。

他續指，上任時他勉勵政務官們，真正的權力就是服務，一個政務官要像牧羊人照顧羊群，好的牧羊人要充滿羊群的氣息，近期準總統賴清德也提到這句話，雖然大家有不同的宗教信仰，但共同的信仰是為國為民服務，他接著引用聖經指出，「美好的仗已經打完，賽跑已經跑到終點，信仰已經守住」。

陳建仁最後提到，卓榮泰樂於傾聽民意、勇於任事，嫻熟行政立法運作，也善於溝通協調，相信未來能帶領跨領域、跨黨派、跨業界的行動創新AI內閣開展新局，做得更好、更棒，把台灣帶到更美好的地方，並在世界競爭中脫穎而出，祝福新內閣更上層樓，打造台灣成為充滿智慧、關懷心且願意為民服務的好胸懷，這將是台灣之福。