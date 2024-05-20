快訊

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

比墾丁還多人？到日本一地驚覺「像沒出國」 網點關鍵：窮人才去

賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

賴清德喊理性問政 羅智強：賴應先譴責517事件綠委惡行

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照

賴清德總統今天宣誓就職，在就職演說中對在野黨喊話，指全民對於政黨理性問政有很大期待。

國民黨立委羅智強批評，賴清德是517國會暴力幕後黑手，還有臉要求政黨理性問政？要談理性，先請賴總統譴責民進黨立法院黨團總召柯建銘事先預告要讓立法院爆發「史上最嚴重衝突」的言論；要談理性，請賴總統先譴責民進黨立委王美惠襲警、譴責民進黨立委鍾佳濱衝撞女性立委、譴責民進黨立委郭國文搶議事人員文件、譴責執政黨立委公然限制立法院長人身行動自由的惡行。

羅智強表示，民進黨517在立法院前所未聞的暴行，已經成為國際醜聞。賴清德還要談立法院程序正義？是否可先讓民進黨版的國會改革法案，落實委員會中心主義，比照國民黨版法案審理程序，先經過三次公聽會和一次專報，再進行逐條審查？還是賴總統口中的程序正義是「綠能你不能？」攻擊議事人員搶奪法案、拘禁立法院長讓其無法主持議事，叫哪門子的程序正義？

羅智強提到，賴清德假惺惺地說：朝野政黨推動法案若合乎憲法、秉持人民至上、國家優先的精神，國政自然順利推展。這話說得太好，是否能請賴總統支持「賴立委」，率領當年連署國會改革法案，包括前立委鄭麗君、潘孟安、林佳龍、顧立雄等現任行政官員，一同公開反駁柯建銘聲稱國會改革毀憲亂政的謬論？要維持社會安定和諧，標準不用太高，請賴清德和民進黨看看過去的自己即可。

民進黨 立法院 賴清德

延伸閱讀

外交部感謝美國第一時間恭賀賴清德就職

馬英九基金會：賴清德就職演說「新兩國論」 帶頭違憲

賴清德就職演說 賴正鎰：樂見這點 將「有助對話」

【即時短評】賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

相關新聞

520就職主視覺挨批剽竊 設計師還原理念否認抄襲

中華民國第十六任總統當選人賴清德今天宣誓就職，這次就職典禮的主視覺遭網友質疑，與藝術家Anna Berbiela、法國畫...

賴清德不提兩岸只講中國 國民黨團：比蔡英文更獨更衝

中華民國第十六任總統賴清德今天宣誓就職並發表演說，國民黨立法院黨團隨即舉行記者會回應賴清德致詞內容。國民黨團指出，前總統...

【重磅快評】520新兩國論 賴清德暗藏台獨密碼？

賴清德總統今天520演說重新詮釋「新兩國論」：「有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國...

新閣展望 卓榮泰：追求非核家園是永遠不可放棄的目標

行政院今天舉辦聯合交接典禮，卓榮泰正式接任行政院長。卓榮泰在致詞時表示，台灣經濟狀況成為世界不可或缺的一部分，政府對高科...

打完美好戰役 陳建仁勉政務官「燃燒自己照亮台灣」

520總統就職典禮甫落幕，行政院隨即舉辦聯合交接典禮，卸任閣揆陳建仁致詞時勉勵政務官要像蠟燭，「當每個人燃燒自己，就能照...

賴清德喊理性問政 羅智強：賴應先譴責517事件綠委惡行

賴清德總統今天宣誓就職，在就職演說中對在野黨喊話，指全民對於政黨理性問政有很大期待。國民黨立委羅智強批評，賴清德是517...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。