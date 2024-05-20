賴清德喊理性問政 羅智強：賴應先譴責517事件綠委惡行

賴清德總統今天宣誓就職，在就職演說中對在野黨喊話，指全民對於政黨理性問政有很大期待。

國民黨立委羅智強批評，賴清德是517國會暴力幕後黑手，還有臉要求政黨理性問政？要談理性，先請賴總統譴責民進黨立法院黨團總召柯建銘事先預告要讓立法院爆發「史上最嚴重衝突」的言論；要談理性，請賴總統先譴責民進黨立委王美惠襲警、譴責民進黨立委鍾佳濱衝撞女性立委、譴責民進黨立委郭國文搶議事人員文件、譴責執政黨立委公然限制立法院長人身行動自由的惡行。

羅智強表示，民進黨517在立法院前所未聞的暴行，已經成為國際醜聞。賴清德還要談立法院程序正義？是否可先讓民進黨版的國會改革法案，落實委員會中心主義，比照國民黨版法案審理程序，先經過三次公聽會和一次專報，再進行逐條審查？還是賴總統口中的程序正義是「綠能你不能？」攻擊議事人員搶奪法案、拘禁立法院長讓其無法主持議事，叫哪門子的程序正義？

羅智強提到，賴清德假惺惺地說：朝野政黨推動法案若合乎憲法、秉持人民至上、國家優先的精神，國政自然順利推展。這話說得太好，是否能請賴總統支持「賴立委」，率領當年連署國會改革法案，包括前立委鄭麗君、潘孟安、林佳龍、顧立雄等現任行政官員，一同公開反駁柯建銘聲稱國會改革毀憲亂政的謬論？要維持社會安定和諧，標準不用太高，請賴清德和民進黨看看過去的自己即可。