外交部感謝美國第一時間恭賀賴清德就職
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天發表聲明恭賀賴清德總統就職，外交部對美國政府第一時間祝賀表達誠摯歡迎與感謝。
布林肯今發出聲明，祝賀賴清德總統就任台灣第五位民選總統，也恭賀台灣人民再次展現其民主體制的強健與堅韌。他表示，美國人民與台灣人民之間的夥伴關係根植於民主價值，無論是在貿易、經濟、文化還是人民之間的情誼等面向都持續擴展與深化。
他表示，美國感謝前總統蔡英文在過去8年任內強化美國與台灣之間的關係。美方期待與賴總統以及橫跨台灣政治光譜的夥伴攜手合作，一同追求我們共同的利益和價值，深化台美長久以來的非官方關係，並維持台海的和平穩定。
外交部表示，美國國務卿繼今年一月祝賀我國順利完成總統大選後，再度公開展現對我國自由民主的強力支持，充分彰顯美國對台美關係的重視，反映台美「堅若磐石」、奠基於共享價值的夥伴關係。而民主台灣作為世界和平的舵手、世界繁榮的推手，未來政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國攜手推動台美間各領域的合作，捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。
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