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評賴就職演說 吳思瑤三點分析：展現領導國家強大企圖

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統宣誓就職，他於就職演說表示，在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期。他說，他和副總統蕭美琴當選被認為是「打破八年政黨輪替魔咒」，但他認為，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。記者陳正興／攝影
賴清德總統宣誓就職，他於就職演說表示，在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期。他說，他和副總統蕭美琴當選被認為是「打破八年政黨輪替魔咒」，但他認為，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。記者陳正興／攝影

賴清德總統今（20）日正式就職，民進黨立委吳思瑤評論，賴在就職演說中展現出領導國家的強大企圖，對內政有諸多著墨，在兩岸上走理性中道路線，卻也堅定向對岸政府呼籲，訴求溝通而非對抗，同時將行政立法協調放在首位，盼朝野在國會運作上能恪遵憲法、彼此尊重，共同合作反併吞、反極權。

全程參與就職典禮的吳思瑤指出，賴清德言談中，對於總統的職權行事展現強大企圖，更有準備領導國家的堅定意志，整體來說，演說中對壯大台灣展現相當大的企圖與堅定，也在兩岸外交、內政層面有所著墨。

針對兩岸情勢，吳思瑤認為，賴清德是走理性中道路線，這是前提，但理性中道中也展現堅毅與勇氣，包括強調兩岸互不隸屬和台灣主權，同時也展現企圖，期盼中國大陸跟台灣合法政府對話，訴求溝通對話而非對抗。

吳思瑤也提及，賴清德更將行政立法合作放在首位來談，因為賴心裡清楚，國政要順利推動，重點還是在雙邊合作，同時展現對國會的重視，並對國會運作提出期許，包括恪遵憲法、彼此尊重，對各政黨的喊話也相當清晰、堅定，盼朝野能共同合作反併吞、反極權，不卑不亢。

吳思瑤 溝通 賴清德

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