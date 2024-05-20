評賴就職演說 吳思瑤三點分析：展現領導國家強大企圖
賴清德總統今（20）日正式就職，民進黨立委吳思瑤評論，賴在就職演說中展現出領導國家的強大企圖，對內政有諸多著墨，在兩岸上走理性中道路線，卻也堅定向對岸政府呼籲，訴求溝通而非對抗，同時將行政立法協調放在首位，盼朝野在國會運作上能恪遵憲法、彼此尊重，共同合作反併吞、反極權。
全程參與就職典禮的吳思瑤指出，賴清德言談中，對於總統的職權行事展現強大企圖，更有準備領導國家的堅定意志，整體來說，演說中對壯大台灣展現相當大的企圖與堅定，也在兩岸外交、內政層面有所著墨。
針對兩岸情勢，吳思瑤認為，賴清德是走理性中道路線，這是前提，但理性中道中也展現堅毅與勇氣，包括強調兩岸互不隸屬和台灣主權，同時也展現企圖，期盼中國大陸跟台灣合法政府對話，訴求溝通對話而非對抗。
吳思瑤也提及，賴清德更將行政立法合作放在首位來談，因為賴心裡清楚，國政要順利推動，重點還是在雙邊合作，同時展現對國會的重視，並對國會運作提出期許，包括恪遵憲法、彼此尊重，對各政黨的喊話也相當清晰、堅定，盼朝野能共同合作反併吞、反極權，不卑不亢。
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