行政院長交接 蕭副總統：盼卓榮泰無縫接軌推動國政

卸任行政院長陳建仁今天下午在行政院與新任行政院長卓榮泰交接，監交人、副總統蕭美琴說，感謝陳建仁去年在國家關鍵時刻挺身而出，一場美好的仗已經打完，也祝福卓榮泰讓國政無縫接軌、順利推動。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，會後內閣團隊將拍攝大合照；蕭副總統則出席監交新任、卸任行政院長交接印信並致詞。

蕭副總統致詞時表示，陳建仁去年在國家關鍵時刻扛起重擔、挺身而出，面對全球戰略情勢變化、區域安全衝突、國內外人才競逐、少子化問題、2050淨零排放、國土資源保育等挑戰，帶領行政團隊穩健推動福國利民政策，「感謝陳院長的付出，帶領台灣打完一場好仗」。

她說，陳建仁鬆綁外國專業人才來台工作居留等規定、持續擴大支持育兒家庭、啟動第二期投資青年就業方案、推動定額減免私立大學學雜費、租金補貼，也在疫後復甦階段獲得卓越成果，為國家訂定永續、堅韌的發展基礎，她代表民眾表達由衷感謝與敬佩。

蕭副總統也感性地說，陳建仁不只是卸任院長，也是她的副總統前輩，陳建仁的溫暖、良善、誠懇、正直將是她人生永遠的標竿。

談到卓榮泰，蕭副總統表示，卓榮泰經歷豐富，擅長溝通、協調、整合，不僅熟悉行政立法、中央地方運作，也了解國家面臨的挑戰，且在總統賴清德擔任行政院長期間，協助推動長照2.0、前瞻基礎建設、能源轉型計畫，嫻熟政務獲得肯定。

蕭副總統說，由卓榮泰組成的行動創新AI內閣，一定能以新思維面對問題，提出解方、處理爭議，也會用心傾聽基層聲音、妥善處理，並會落實國家希望工程、均衡台灣建設計畫，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，達成賴總統的期待。

蕭副總統說，祝福新團隊施政順利，繼續為國家與民眾開創最大利益與福祉，也要讓國政無縫接軌、順利推動。