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張善政籲賴清德 確保立院有效運作、而非動輒癱瘓議事

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天應邀出席正副總統就職典禮，會後在臉書發文，呼籲要確保立法院有效議事運作，而非動輒癱瘓議事。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政今天應邀出席正副總統就職典禮，會後在臉書發文，呼籲要確保立法院有效議事運作，而非動輒癱瘓議事。圖／取自張善政臉書

賴清德總統今上任，桃園市長張善政應邀出席就職典禮後，在臉書發文稱讚賴是「能力很強也很務實的政治人物」，但也強調中華民國要穩健前進，確保立法院有效議事運作，透過現有機制解決爭端，應當是朝野各黨共同責任，而非動輒癱瘓議事。

「尊重新民意，拋棄舊包袱，是我對新執政團隊最深切的期望。」張善政表示，2016年他擔任行政院長時，與時任台南市長賴清德密集共事，深知他是能力很強也很務實的政治人物；新組成的內閣，部分對專業性、產業連結需求較高的部會，並不是由傳統政治人物擔任首長，而是從產業界、學界舉才，外界多有肯定。

張善政表示，期盼新內閣人事，能帶來更務實的施政方針，重新擬定我國在能源安全、地方財政以及居住正義種種問題的應對之方；過去幾年，社會上多次感受執政當局維繫自身政治承諾高於國家利益的決策思維，希望不要在新內閣出現。

張善政表示，今年1月大選除選出新的正、副總統，也選出新的國會，代表最新的民意監督執政當局，賴已承諾願意到國會進行國情報告，展現對新國會的尊重，但未來中華民國要穩健前進，不能僅總統對新民意有所敬意，新內閣乃至執政黨的立委，都要體認到新國會的組成，是人民選擇的結果。

他強調，確保立法院有效議事運作，透過現有機制解決爭端，而非動輒癱瘓議事，應當是朝野各黨共同的責任。

張善政也說，他已就各項攸關桃園各項發展的議題，諸如財劃法修正、重大交通建設、供電穩定、打擊詐騙等等，與桃園市6席立法委員深入溝通，未來他也會在行政院會上表達桃園市的立場，期盼新執政團隊就任後，能拋棄過去舊的政治包袱，尊重民意，以理性和專業解決中華民國面臨的挑戰，盡最大能力造福人民。

內閣 張善政

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