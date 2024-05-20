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蔣萬安9月訪美／藍：加深加寬視野 白：未來角逐大位必考

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）。本報資料照片

台北市長蔣萬安9月將訪美，定調市政治理交流。民眾黨議員陳宥丞認為，近期台中市長盧秀燕也將訪美，接下來盧蔣會有許多政治上的曝光與競合，外界也會關注「蔣與盧秀燕參訪層級PK」，這也是未來國民黨內角逐大位者的必考題。不過國民黨議員張斯綱認為，盧秀燕與蔣萬安談不上有競合關係，訪美對蔣可以加深加寬人脈、歷練、視野，是加分的事。

民進黨議員何孟樺認為，市長積極出訪交流，她秉持鼓勵心態，但蔣萬安應銘記自己是以「市長」的身分出訪，交流議題都應以城市發展為主，不應踩到國政議題，避免外界將出訪行程過度政治化而失焦。

台北市長蔣萬安繼出訪日本東京後，今年9月也將出訪美國，國民黨議員張斯綱認為，除了市政，此行訪美，蔣萬安應該也會與學界、僑胞有溝通機會，美方、僑界大家都想看看、了解蔣萬安這位「櫥窗人物」、國民黨新一代接班人。

張斯綱認為，蔣萬安上任後，在各方面表現，除了市政外，對國際的看法，美方、學界、僑界一定都會想要了解、好奇蔣萬安的想法，尤其對美方來說，儘管現在台灣是民進黨執政，但對藍綠政治人物都要有進一步了解。他認為，這次訪美，對蔣萬安來說絕對是加分，對蔣未來可以加深加寬人脈、歷練、視野。尤其上任第二年這是非常適合的時間點。

陳宥丞認為，蔣萬安的出訪行程，重點應該不是去哪裡？而是看什麼，這次的訪美既然定調市政治理交流，應該聚焦節能減碳、電動車能源問題等參訪，這才是市民朋友在意首都市長參訪內容，及帶回來什麼，不應只是成為政治的過場秀。另外，此行有議員隨行，不僅宣傳、監督或者是學習，應開放更多名額，讓議員隨團多一點交流。

何孟樺也說，蔣萬安除了交流，更要帶成果回來，目前北市「創業家任意通護照」合作的共享空間在全球有95處，但在美國卻連一處都沒有，尤其紐約又是美東的新創重鎮，蔣萬安應趁這個機會積極與美方洽談合作，以造福北市新創業者。

蔣萬安 議員

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