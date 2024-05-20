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財劃法修法累計14提案 尚未有政院版本仍待尋求共識

中央社／ 台北20日電
立院財委會召委羅明才（右站立者）率同立委賴士葆、陳玉珍、黃國昌一同前往財政部考察財政部近十年中央統籌分配稅款分配各地方政府情形。由財政部政務次長阮清華與國庫署署長陳柏誠，代表說明中央統籌分配稅款分配的狀況。記者黃義書／攝影
立院財委會召委羅明才（右站立者）率同立委賴士葆、陳玉珍、黃國昌一同前往財政部考察財政部近十年中央統籌分配稅款分配各地方政府情形。由財政部政務次長阮清華與國庫署署長陳柏誠，代表說明中央統籌分配稅款分配的狀況。記者黃義書／攝影

國民黨立委羅明才擔任本週輪值召委的立法院財政委員會，今天下午將審查財政收支劃分法修正草案，議程僅安排詢答，今天還不會進入逐條審查。目前包括藍、白黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，不過尚未有行政院版本，仍待尋求共識。

除了國民黨團、民眾黨團提出財政收支劃分法修正草案，包括國民黨立委羅明才、林思銘、許宇甄、洪孟楷、陳玉珍、王鴻薇、賴士葆，還有無黨籍立委陳超明，以及民進黨立委伍麗華、賴瑞隆、蔡易餘，也分別領銜提出相關條文修正草案。賴士葆就領銜提了2案。

目前14個提案版本中，涉及增加中央釋出財源者有10案，主要為國民黨團、民眾黨團，以及多數國民黨立委和無黨籍立委的提案。根據財政部昨天出爐的研析意見書面報告，按112年度稅收實徵數推估，增加釋出財源規模介於新台幣333億元至5777億元間；其中，國民黨團提案，估計增加中央釋出財源達5777億元，民眾黨團版本則為2775億元。

至於民進黨立委伍麗華、賴瑞隆、蔡易餘所提3項提案，以及國民黨立委賴士葆所提1項提案，共4項提案未涉釋出財源。

財政部指出，若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府的補助。

此外，修法提案中，涉及調整稅收直接分成則有包括民眾黨團提案在內7案。財政部指出，鑑於台灣各地自然環境、工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，若擴大營業稅、營利事業所得稅的直接分成，恐拉大本已不均的地方財政差距。

不過，財政部也提及，民眾黨團等所提版本中，調整菸酒稅分成比例方面，與101年行政院版規劃方向相同；至於菸酒專賣改制對金門、連江縣財政造成的影響，未來修法將納入考量。

財政部表示，各級政府財政收支劃分牽涉財政資源重分配，對各級政府財政影響至關重要，相關研修作業積極展開中。

此外，財政部也已擬訂5大修法原則，包含提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制，並請地方政府研提分配指標建議，目前已就地方政府所提分配指標疑義，再予釐清，將適時邀集地方政府協商，尋求共識。

國民黨 民眾黨 賴士葆

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