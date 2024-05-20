財劃法修法累計14提案 尚未有政院版本仍待尋求共識

由國民黨立委羅明才擔任本週輪值召委的立法院財政委員會，今天下午將審查財政收支劃分法修正草案，議程僅安排詢答，今天還不會進入逐條審查。目前包括藍、白黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，不過尚未有行政院版本，仍待尋求共識。

除了國民黨團、民眾黨團提出財政收支劃分法修正草案，包括國民黨立委羅明才、林思銘、許宇甄、洪孟楷、陳玉珍、王鴻薇、賴士葆，還有無黨籍立委陳超明，以及民進黨立委伍麗華、賴瑞隆、蔡易餘，也分別領銜提出相關條文修正草案。賴士葆就領銜提了2案。

目前14個提案版本中，涉及增加中央釋出財源者有10案，主要為國民黨團、民眾黨團，以及多數國民黨立委和無黨籍立委的提案。根據財政部昨天出爐的研析意見書面報告，按112年度稅收實徵數推估，增加釋出財源規模介於新台幣333億元至5777億元間；其中，國民黨團提案，估計增加中央釋出財源達5777億元，民眾黨團版本則為2775億元。

至於民進黨立委伍麗華、賴瑞隆、蔡易餘所提3項提案，以及國民黨立委賴士葆所提1項提案，共4項提案未涉釋出財源。

財政部指出，若中央大幅釋出財源，恐影響國防及推動社會福利、重大建設等支出預算財源籌措，也將排擠對地方政府的補助。

此外，修法提案中，涉及調整稅收直接分成則有包括民眾黨團提案在內7案。財政部指出，鑑於台灣各地自然環境、工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，若擴大營業稅、營利事業所得稅的直接分成，恐拉大本已不均的地方財政差距。

不過，財政部也提及，民眾黨團等所提版本中，調整菸酒稅分成比例方面，與101年行政院版規劃方向相同；至於菸酒專賣改制對金門、連江縣財政造成的影響，未來修法將納入考量。

財政部表示，各級政府財政收支劃分牽涉財政資源重分配，對各級政府財政影響至關重要，相關研修作業積極展開中。

此外，財政部也已擬訂5大修法原則，包含提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制，並請地方政府研提分配指標建議，目前已就地方政府所提分配指標疑義，再予釐清，將適時邀集地方政府協商，尋求共識。