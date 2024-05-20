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捐出選舉補助款 陳水扁：賴的起手式、扁的過去式

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
前總統陳水扁未獲特赦，近日在個人臉書發文連續發文，強調清白。圖／翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁未獲特赦，近日在個人臉書發文連續發文，強調清白。圖／翻攝自陳水扁臉書

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴上午在總統府宣誓就職，前總統陳水扁在個人臉書發文指出，賴總統今年初退出派系運作，並捐出總統選舉補助款，但其實他早在當選總統時，就退出正義連線的派系運作，兩任總統補助款也捐給民進黨全權使用，「賴的起手式，是扁的過去式」。

陳水扁今早發文祝賀賴總統520就職，文中也回顧過往，指有媒體先前報導賴清德1月17日在中常會宣布退出新潮流派系運作；也捐出總統選舉補助款1億6000多萬元，是創民進黨先例。其實他自許全民總統，當選時早就退出正義連線的派系運作，正義連線也在前黨主席游錫堃任內通過解散派系的決議後解散。

至於總統選舉補助款，扁說，他也是第一個全部捐出，2000、2004兩次總統大選選舉補助款，他共捐3億4000多萬元民進黨全權使用，沒任何指定用途。民進黨當年也查出，他在過去8年的立委、總統、縣市長選舉，協助黨募款2億多。

陳水扁近日因特赦案未能遂願，連續在臉書等社群發文，字裡行間強調「清白」，今天更直白地表示，包括捐出選出選舉補助款的作法，「賴的起手式」，其實是他的「過去式」。

第16任正副總統今天就職，前總統陳水扁今在個人臉書發文祝賀，也回顧過往，指賴的起手式，實則是他的過去式。圖／翻攝自陳水扁臉書
第16任正副總統今天就職，前總統陳水扁今在個人臉書發文祝賀，也回顧過往，指賴的起手式，實則是他的過去式。圖／翻攝自陳水扁臉書

民進黨 陳水扁

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