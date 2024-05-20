捐出選舉補助款 陳水扁：賴的起手式、扁的過去式

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴上午在總統府宣誓就職，前總統陳水扁在個人臉書發文指出，賴總統今年初退出派系運作，並捐出總統選舉補助款，但其實他早在當選總統時，就退出正義連線的派系運作，兩任總統補助款也捐給民進黨全權使用，「賴的起手式，是扁的過去式」。

陳水扁今早發文祝賀賴總統520就職，文中也回顧過往，指有媒體先前報導賴清德1月17日在中常會宣布退出新潮流派系運作；也捐出總統選舉補助款1億6000多萬元，是創民進黨先例。其實他自許全民總統，當選時早就退出正義連線的派系運作，正義連線也在前黨主席游錫堃任內通過解散派系的決議後解散。

至於總統選舉補助款，扁說，他也是第一個全部捐出，2000、2004兩次總統大選選舉補助款，他共捐3億4000多萬元民進黨全權使用，沒任何指定用途。民進黨當年也查出，他在過去8年的立委、總統、縣市長選舉，協助黨募款2億多。