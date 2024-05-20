賴清德就職 布林肯：盼與賴共促價值觀 維持台海穩定

中華民國第十六任總統賴清德今天宣誓就職，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）旋即透過聲明表達祝賀，稱美國期待與賴總統及台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。

布林肯表示，美國祝賀賴清德醫師就任台灣第五位民選總統，恭賀台灣人民再一次展現其強大且富有韌性的民主體制力量。

布林肯說，美台人民的夥伴關係根植於民主價值，在雙邊經貿、文化和人民與人民之間的關係方面持續擴大和深化。

布林肯表示，美國讚揚蔡英文總統過去8年強化美台關係，期待未來與賴總統和台灣政界一道促進共享的利益和價值觀，深化美台長期的非官方關係，並維持台灣海峽的和平與穩定。