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賴清德、蕭美琴完成宣誓 正式成中華民國正副總統

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520就職典禮上午舉行 活動亮點一次看

中央社／ 台北20日電
520總統副總統就職典禮上午於總統府及府前舉行，除總統當選人賴清德就職演說國內外高度關注，府前表演節目呈現多元活潑氣氛，國軍也在活動中兵力展示。聯合報系資料照
520總統副總統就職典禮上午於總統府及府前舉行，除總統當選人賴清德就職演說國內外高度關注，府前表演節目呈現多元活潑氣氛，國軍也在活動中兵力展示。聯合報系資料照

520總統副總統就職典禮上午於總統府及府前舉行，除總統當選人賴清德就職演說國內外高度關注，府前表演節目呈現多元活潑氣氛，國軍也在活動中兵力展示。

就職典禮上，首先總統、副總統當選人於總統府大禮堂內宣誓就職，隨後新任、卸任總統向府前廣場民眾致意；就職慶祝大會活動包括，國軍樂儀隊演出、各團體表演節目，國軍禮砲連施放禮砲、唱國歌，總統就職演說，空中分列式衝場致敬、大合唱，以及壓軸的雷虎小組衝場。

以下是中央社整理的幾大看點：

主視覺及舞台設計由三頁文設計總監顏伯駿操刀，採俐落簡約圖像，以4條亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織後呈現台灣形狀，代表台灣這個島嶼上，各行各業不同的人以及不同的價值觀，相互碰撞也相互扶持。

主視覺也延伸至賴清德、蕭美琴的肖像上，五顏六色的肖像，意味著賴清德、蕭美琴將帶領民眾，走向更好的未來。

禮賓人員服裝，女裝首度以褲裝形式呈現，希望藉女性褲裝所呈現的俐落感，帶給民眾「靈活」及「堅韌」的形象。

慶祝表演以「共織台灣、民主前行」主軸，依序進行「祈求吉慶，歡喜台灣」、「青春共奏，活力台灣」、「舞舞生風，自由台灣」、「和平幸福，堅韌台灣」、「族群共饒，嘻哈台灣」、「經典傳頌，延聲台灣」、「土地之愛，唱響台灣」、「世代攏好，共築台灣」、「勇敢前行，自信台灣」等共9段落演出，體現台灣尊重多元的包容力、展現文化藝術創造力。

賴清德宣誓就職後將發表就職演說，強調延續及維持勝選當天的談話主軸，呈現「穩健、負責任、自信、團結」4大重要態度。

主軸分為3大架構，第1部分是「秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原」；第2部分是「強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者」；第3部分是「積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮」。

領唱國歌則由中華職棒昔日4大強投，包括兄弟象陳義信、味全龍黃平洋、統一獅謝長亨、三商虎康明杉等同台領唱國歌。

國軍兵力展示出動37架空中兵力（不含預備機及天候觀測機），包括1架CH-47SD契努克運輸直升機、2架UH-60M黑鷹直升機、3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機、5架F-16V（blk20）、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機、5架勇鷹新式高教機及5架AT-3。

CH-47SD依循過往國慶大典模式，吊掛巨幅國旗通過總統府前，海軍S-70C反潛直升機為首次參與總統就職典禮。

典禮最後壓軸，由5架AT-3組成的雷虎小組以大雁隊形衝場，並施放象徵青天白日滿地紅的藍白紅三色勝利彩煙。

就職五寶為正副總統肖像及貓狗派徽章、毛巾、包裝水、兩用漁夫帽，還有祈福小神衣，並準備有主視覺設計的提袋，方便提用。

國軍 賴清德 黑鷹直升機

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