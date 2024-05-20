賴清德將就職 演說訴求國家優先兩岸共榮

總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天上午9時宣誓就職，賴清德將發表就職演說，聚焦3部分包括：秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局；結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者；不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。

第16任總統暨副總統就職典禮，今天在總統府內舉行，儀節從上午8時45分開始，卸任第15任總統的蔡英文，將與這次出席就職典禮的友邦元首外賓握別；第16任總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴於9時，會在蔡英文陪同下參加宣誓就職典禮，賴清德將從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。

宣誓就職典禮結束後，預計9時15分，賴清德伉儷與蕭美琴會陪送蔡英文離開總統府。

緊接著，賴清德將進入總統辦公室簽署第一份公文，行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安的任命令；接續在總統府台灣晴廳、由賴清德監誓，行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長宣誓就職；隨後，行政院副院長、行政院及考試院等各部會首長宣誓就職。

賴清德伉儷與蕭美琴從上午9時55分開始，接見這次參加慶典活動的外賓，接受致賀；致賀儀式結束後，蕭美琴將主持國安會新卸任秘書長、總統府新卸任秘書長的交接典禮；結束總統府內儀節，賴清德伉儷與蕭美琴將到府前參加慶祝大會。

在總統府前的慶祝大會上，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴清德就職演說主軸分3部分，第1部分是「秉持人民利益至上，國家優先對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原」。面對三黨不過半的國會局勢，賴清德將表達未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先，並進一步期許執政團隊，充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

演說第2部分是「強化民主韌性，結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者」。賴清德將從中華民國台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性；他將再度強調，台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

演說第3部分是「積極貢獻世界，不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮」。賴清德將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度的共識；對於外界關注兩岸交流合作，賴清德將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。