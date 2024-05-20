獨／520賴政府上任 蔣萬安9月訪美日期曝、訪華府評估中

台北市長蔣萬安今年將訪美，據了解，出訪時間已敲定，時間訂於9月初，目前排定於9月4日至14日出訪美東，將邀議長戴錫欽、議員隨團參訪。由於這是蔣萬安市長任內的第一次訪美行程，也是賴清德520上任後，可能首度訪美的六都首長，因蔣是藍營未來挑戰大位呼聲高的政治明星，將被高度政治解讀。不過北市府行程規畫安排，都定調在市政治理的參訪交流。

目前蔣萬安規畫訪美東行程，將訪問美東城市，包括波士頓、紐約、費城等，至於政治意涵較高的華盛頓等周邊城市，因上周有美國共和黨4位參眾議員致函華府市長鮑賽，呼籲華府跟台北市成為姊妹市。目前了解，市府正在評估是否也訪問華盛頓，甚至不排除安排到華盛頓知名智庫交換城市治理意見。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，這次蔣萬安市長任內首度訪美應該是「基本功課」，因歷任台北市長也都有訪美，儘管外界會給予相當大的政治意涵，但他認為這是「基本功課」，市長都會去做的，尤其蔣是賓州大學畢業，也應該回母校拜訪。

由於出訪時間是在520後時機較為敏感，黃認為，外界的確會給予蔣萬安訪美，有更多的政治解讀，加上第一次市長任內訪美也有其新鮮感，但他認為，蔣萬安自己對於此行訪美的目的，會很清楚知道拿捏哪些？哪些是該講？哪些不該講？黃認為，所以蔣萬安會去考量市長身分該觸及的話題，尤其「蔣還要競選連任，怎麼會現在去處理國家大政的議題？」

黃介正說，美國人對台灣政治人物有興趣的多得不得了，不僅是對蔣萬安一人，對蔣第一次出訪，大家的確會抱持比較大的關注，不過他認為，蔣萬安很沈穩，「他一直很穩」，應該會將這次的出訪尺度拿捏非常好，包括市長身分、觸及的話題，幕僚也都會給予充分準備。