首個519白色恐怖記憶日 陳建仁：期待持續推動轉型正義

昨日為行政院核定後首次的「白色恐怖記憶日」，由文化部國家人權博物館與新台灣和平基金會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等民間團體在白色恐怖景美紀念園區共同舉辦「519白色恐怖記憶日宣示大會暨人權市集」紀念活動。與會者手持蠟燭，為白色恐怖的受難者默哀，隨後將蠟燭排列組合519，並宣讀「519白色恐怖記憶日」宣言。

新台灣和平基金會在今年3月11日發起連署，倡議設立白色恐怖記憶日，並引用陳列《殘骸書》的概念設計活動視覺，象徵在黨國壓迫下的倖存者，餘生宛如殘骸存在。在總統蔡英文與行政院長陳建仁積極推動下，在4月18日宣布訂5月19日為「白色恐怖記憶日」，並在19日迎來首次的白色恐怖記憶日。

國家人權委員會主委陳菊表示，遲來的正義早已不是正義，但是現在的政府仍願意積極面對轉型正義，後續還有許多任務要去做，才能彌補受害者、推動和解，才對得起那些在白色恐怖下犧牲且飽受折磨的生命；只有記憶過去，我們才能反省台灣在威權的時代裡國家暴力的本質，才能攜手共進，深化民主。

行政院長陳建仁指出，現在社會的自由民主開放是歷經無數前輩犧牲開創而來，沒有過去的記憶就沒有充滿光明跟希望的未來，期待未來在新總統的領導下持續推動轉型正義，並藉由不義遺址標示讓社會大眾在生活中接觸歷史。

「519白色恐怖記憶日」籌備會召集人王美琇表示，超過520位的共同發起人連署促成這個重要的紀念日，未來希望重建歷史記憶的運動能發展成蔚為風潮的文化運動，讓記憶在地化，成為台灣人民共同的集體記憶與民主地基。青年代表張瑀婕也表示，將肩負記憶傳承的工作，讓歷史能繼續被傳遞下去。