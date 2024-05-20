民進黨縣市主委改選 2026前哨戰

民進黨縣市黨部主委選舉26日舉行，高雄、澎湖都是捉對廝殺，高雄湧言會議員黃文益對決正國會議員陳慧文，選前黃金周，陳慧文參加市政活動爭曝光，黃文益辦親子活動，找來多名立委助陣。陳認為雙方實力相當，呼籲黨員理性包容支持她出線；黃以基本盤至少多5千票反駁對手五五波之說，強調這場選舉是市長前哨戰。澎湖由黨部前執行長洗義哲挑戰尋求連任的顏家康，競爭激烈。台東、屏東都是同額選舉。

高市議員陳慧文昨參加高雄熊生日趴，她說，她與黃文益目前五五波，參選她不屬於任何派系，希望能超越派系獲黨員認同，呼籲黨員以包容、理性來看待這場選舉，支持她出線。

黃文益說，湧言會黨員占多數，先不論投票率高低，以黨員基本盤觀察，他與陳慧文差距至少有5千票，他尊重五五波之說，不過雙方基本盤落差大，這是鐵錚錚的事實。

高市議員黃文益（右）辦親子活動，立委黃捷（左）出席參加活動。記者徐白櫻／攝影

黃文益昨在六合公園舉辦青春派對親子活動，立委林岱樺、黃捷及前立委趙天麟等人參與。

「我就是來挺文益的！」林岱樺說，黃文益是黨內重點栽培年輕世代，肯定任重道遠，願意承擔。黃捷表示，主委選舉競爭激烈，需要大家團結衝高投票率，黨部要發揮跟社會及年輕黨員的溝通功能，黃文益有資格、有能力。

澎湖部分對決態勢拉高，澎湖僅設1個投開票所，黨員投票意願高，已有不少人要從七美、望安等離島來馬公市投票，投票率有機會衝破5成。

民進黨澎湖黨部主委顏家康說，他的優勢來自過去參選與成績，這是挑戰者較欠缺，他也很努力經營年輕黨員，成績不會差。洗義哲坦言，對手有現任優勢，身為挑戰者，壓力較大，資深黨員資訊不足，但勤跑基層及透過社群平台拉抬聲勢，兩人勢均力敵。