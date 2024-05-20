美前副國安顧問：嚇阻陸 台海要變沸騰護城河

美國前副國安顧問博明日前表示，為嚇阻中國大陸，台灣及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為北京難以跨越的「沸騰的護城河」。他說，寬達一百多公里的台灣海峽就是台灣的護城河，「想想看，為了能夠擁有像這樣的護城河以阻絕俄羅斯，烏克蘭願意付出多少來換」。

博明近日在倫敦智庫「政策交流」與主責安全事務的英國內政副大臣圖根哈特對談，並推廣新書「金城湯池」（The Boiling Moat: Urgent Steps to Defend Taiwan，直譯為「沸騰的護城河：保衛台灣的緊急步驟」）。

中央社報導，在該書中，博明與其他共同作者主要著重軍事領域的嚇阻作為，若沒有高度可信的「硬實力」作為堅實基礎，就無法有效發揮作用。

博明表示，中國向莫斯科及其戰爭機器、以及伊朗當局及其恐怖分子代理人提供實質支援，憑藉的是它的經濟實力；歐洲和美國作為中國最重要的兩個市場，有條件制衡中國、削弱中國對歐美安全繁榮的打擊能力。

中國近來在金門、馬祖等台灣離島地區升高「灰色地帶衝突」和軍事威嚇，一旦離島遭遇中國武力攻擊，美國是否會採取軍事手段回應？博明認為美國目前對此態度模糊。至於外傳美軍特種部隊進駐台灣離島，博明說，一旦北京決定進犯金馬離島，可能反而引發美軍進駐台灣本島，讓中國更難拿下台灣。

博明說，儘管習近平的領導未能完全服眾，但目前還沒有跡象顯示對習不滿的人士正匯聚成有組織的反對力量。