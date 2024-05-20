聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨封街集會 8千人送民進黨「芭樂」

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨昨天在民進黨中央黨部前舉辦「五一九草根決心行動」， 支持者人手一顆芭樂。記者余承翰／攝影
民眾黨昨天在民進黨中央黨部前舉辦「五一九草根決心行動」， 支持者人手一顆芭樂。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天就任，民眾黨昨天在台北市北平東路、民進黨中央黨部前舉行「五一九草根決心行動」封街集會，民眾黨主席柯文哲批評民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務。

柯文哲上台發言時指出，二○一六年一月十六日，蔡英文當選總統的那天晚上，宣稱民進黨政府會「謙卑謙卑再謙卑」，然而八年來只看到「傲慢傲慢再傲慢」，蔡總統還說只要擔任總統一天，台灣沒有任何人需要為認同而道歉，如今民進黨卻不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為一個分裂的社會，這些都並非國人所樂見。

柯文哲表示，自己在民進黨身上看到一句話，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，民進黨過去在立法院擁有絕對多數，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨不能過的法案，民眾黨提出國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革等四大訴求，幾乎都是民進黨的芭樂票。

柯文哲強調，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務，希望台灣不要走到那一步，因此民眾黨才會選擇走上街頭，幫助民進黨找回曾經說過的謙卑，也要替民進黨實現清廉勤政。

民眾黨立院黨團總召黃國昌致詞表示，民進黨團十七日在立法院卻用暴力阻礙議事，民眾更無法接受民進黨立委暴力對待議事人員；他要問賴清德，「這就是民進黨團結台灣的方式嗎？」

昨天的活動民眾黨志工在現場發送兩千顆芭樂，象徵民進黨就是「芭樂黨」、蔡英文總統執政八年開出無數「芭樂票」。民眾黨支持者昨天手舉芭樂，對著民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨、麥擱騙」、「推動改革，民眾作主」，整場活動約兩個半小時，民眾黨估計現場聚集八千人。

朱立倫：國民黨不再溫良恭儉讓

【記者鄭媁／台北報導】賴清德總統今天就任，國民黨主席朱立倫昨天表達祝福，但強調國民黨一定扮演好強力監督的角色，對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓。朱立倫今天排定的公開行程，僅有晚間出席智庫的「群賢戰鬥營結業式」，缺席五二○就職典禮的可能性高。

柯文哲 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

520就職演說3主軸曝光！賴清德將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

連喊3次傲慢！痛批民進黨分裂社會 柯文哲：威權再現革命就是義務

影／民眾黨519遊行「人手一顆芭樂」 柯文哲批民進黨最大詐騙集團

黃國昌嗆綠委攻擊議事人員 國會改革在賴清德一念之間

相關新聞

民眾黨封街集會 8千人送民進黨「芭樂」

賴清德總統今天就任，民眾黨昨天在台北市北平東路、民進黨中央黨部前舉行「五一九草根決心行動」封街集會，民眾黨主席柯文哲批評...

美前副國安顧問：嚇阻陸 台海要變沸騰護城河

美國前副國安顧問博明日前表示，為嚇阻中國大陸，台灣及美國的盟友夥伴有必要強化集體作為，讓台灣海峽成為北京難以跨越的「沸騰...

扁拚己清白 藍籲速審案

總統府日前宣布蔡英文總統並無決定特赦前總統陳水扁，引發各界討論。陳水扁近日在臉書發文寫到「自己的清白自己拚」。國民黨立委...

首個519白色恐怖記憶日 陳建仁：期待持續推動轉型正義

昨日為行政院核定後首次的「白色恐怖記憶日」，由文化部國家人權博物館與新台灣和平基金會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等民...

民進黨縣市主委改選 2026前哨戰

民進黨縣市黨部主委選舉26日舉行，高雄、澎湖都是捉對廝殺，高雄湧言會議員黃文益對決正國會議員陳慧文，選前黃金周，陳慧文參...

首次519白色恐怖記憶日 陳建仁盼轉型正義持續

行政院今年4月因應民團倡議，核定5月19日為白色恐怖記憶日。多名政治受難者今天齊聚人權館，盼威權歷史不重蹈覆轍，行政院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。