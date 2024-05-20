民眾黨封街集會 8千人送民進黨「芭樂」

賴清德總統今天就任，民眾黨昨天在台北市北平東路、民進黨中央黨部前舉行「五一九草根決心行動」封街集會，民眾黨主席柯文哲批評民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務。

柯文哲上台發言時指出，二○一六年一月十六日，蔡英文當選總統的那天晚上，宣稱民進黨政府會「謙卑謙卑再謙卑」，然而八年來只看到「傲慢傲慢再傲慢」，蔡總統還說只要擔任總統一天，台灣沒有任何人需要為認同而道歉，如今民進黨卻不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為一個分裂的社會，這些都並非國人所樂見。

柯文哲表示，自己在民進黨身上看到一句話，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，民進黨過去在立法院擁有絕對多數，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨不能過的法案，民眾黨提出國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革等四大訴求，幾乎都是民進黨的芭樂票。

柯文哲強調，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務，希望台灣不要走到那一步，因此民眾黨才會選擇走上街頭，幫助民進黨找回曾經說過的謙卑，也要替民進黨實現清廉勤政。

民眾黨立院黨團總召黃國昌致詞表示，民進黨團十七日在立法院卻用暴力阻礙議事，民眾更無法接受民進黨立委暴力對待議事人員；他要問賴清德，「這就是民進黨團結台灣的方式嗎？」

昨天的活動民眾黨志工在現場發送兩千顆芭樂，象徵民進黨就是「芭樂黨」、蔡英文總統執政八年開出無數「芭樂票」。民眾黨支持者昨天手舉芭樂，對著民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨、麥擱騙」、「推動改革，民眾作主」，整場活動約兩個半小時，民眾黨估計現場聚集八千人。

朱立倫：國民黨不再溫良恭儉讓

【記者鄭媁／台北報導】賴清德總統今天就任，國民黨主席朱立倫昨天表達祝福，但強調國民黨一定扮演好強力監督的角色，對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓。朱立倫今天排定的公開行程，僅有晚間出席智庫的「群賢戰鬥營結業式」，缺席五二○就職典禮的可能性高。