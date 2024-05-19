475天卸任了 陳建仁：將以不同的角色 繼續為台灣努力

行政院長陳建仁今天卸任，晚間在臉書透過影片寫下卸任感言，卸下行政院長責任後，陳建仁將回到中研院，也是他最熱愛的研究工作，用不同角色，繼續為台灣努力。

陳建仁晚間透過影片回顧擔任行政院長的點點滴滴。陳建仁說，擔任行政院長475天，他很高興有這個機會，再次為台灣服務、為家鄉打拚，「也許我們有不同的立場，或對外來有不同的期待，但不可否認的，我們都有相同的信念，就是為了台灣能夠更好」。

陳建仁細數，這475天以來台灣共同面對了Covid-19疫情、美中對抗、百年大旱、俄烏戰爭等國內外嚴峻的挑戰和威脅，「我們不曾氣餒，在在展現出驚人的韌性、攜手打造溫暖而堅韌的台灣。」

陳建仁表示，感謝一路同行的夥伴們，與他攜手燃燒自己、點亮台灣，今天他將卸下行政院長的責任，回到最熱愛的研究工作，用不同的角色，繼續為台灣努力。