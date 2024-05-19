快訊

高級住宅區駭人命案...Google工程師殺妻血濺整屋 凶宅開價逾6千萬元

任期最終日！蔡英文PO「下班文」感謝國民 留下一句話給台灣

520就職演說3主軸曝光！賴清德將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

475天卸任了 陳建仁：將以不同的角色 繼續為台灣努力

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院上周舉辦惜別茶會，歡送上午總辭的院長陳建仁、副院長鄭文燦及政委，陳建仁深深一躹躬向同仁道謝。記者邱德祥／攝影
行政院上周舉辦惜別茶會，歡送上午總辭的院長陳建仁、副院長鄭文燦及政委，陳建仁深深一躹躬向同仁道謝。記者邱德祥／攝影

行政院陳建仁今天卸任，晚間在臉書透過影片寫下卸任感言，卸下行政院長責任後，陳建仁將回到中研院，也是他最熱愛的研究工作，用不同角色，繼續為台灣努力。

陳建仁晚間透過影片回顧擔任行政院長的點點滴滴。陳建仁說，擔任行政院長475天，他很高興有這個機會，再次為台灣服務、為家鄉打拚，「也許我們有不同的立場，或對外來有不同的期待，但不可否認的，我們都有相同的信念，就是為了台灣能夠更好」。

陳建仁細數，這475天以來台灣共同面對了Covid-19疫情、美中對抗、百年大旱、俄烏戰爭等國內外嚴峻的挑戰和威脅，「我們不曾氣餒，在在展現出驚人的韌性、攜手打造溫暖而堅韌的台灣。」

陳建仁表示，感謝一路同行的夥伴們，與他攜手燃燒自己、點亮台灣，今天他將卸下行政院長的責任，回到最熱愛的研究工作，用不同的角色，繼續為台灣努力。

影片 行政院 陳建仁

延伸閱讀

首次519白色恐怖記憶日 陳建仁盼轉型正義持續

立院國會改革法案爆衝突 陳建仁喊話「理性溝通」

內閣總辭後無法特赦陳水扁？陳建仁：努力提供最好醫療照顧

從最忙副總統到行政院長 陳建仁如蔡英文救援投手

相關新聞

連喊3次傲慢！痛批民進黨分裂社會 柯文哲：威權再現革命就是義務

520政權交接在即，民眾黨主席柯文哲今天說，民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果新...

黃國昌轟民進黨團「墮落」立院動粗 鄭家純現身民眾黨集會問1事

民眾黨今天舉辦519集會，群眾手持芭樂向民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨，別再騙」。民眾黨主席柯文哲表示，若黨國威權體制再度出...

民眾黨519遊行人數曝！ 一路蔓延到「林森北路」最底端

民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，支持者人手一顆芭樂，批評民進黨過去8年的承諾都是芭樂票，一同高喊...

475天卸任了 陳建仁：將以不同的角色 繼續為台灣努力

行政院長陳建仁今天卸任，晚間在臉書透過影片寫下卸任感言，卸下行政院長責任後，陳建仁將回到中研院，也是他最熱愛的研究工作，...

首次519白色恐怖記憶日 陳建仁盼轉型正義持續

行政院今年4月因應民團倡議，核定5月19日為白色恐怖記憶日。多名政治受難者今天齊聚人權館，盼威權歷史不重蹈覆轍，行政院長...

影／民眾黨519遊行「人手一顆芭樂」 柯文哲批民進黨最大詐騙集團

民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，立委黃國昌現身痛批民進黨主席賴清德縱容民進黨立法院黨團在立法院搞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。