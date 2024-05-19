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首次519白色恐怖記憶日 陳建仁盼轉型正義持續

中央社／ 台北19日電
519白色恐怖記憶日宣示大會今天在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，行政院長陳建仁（圖）為白色恐怖的受難者致詞、默哀，並宣讀「519白色恐怖記憶日」宣言。圖／記者許正宏 攝影
519白色恐怖記憶日宣示大會今天在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，行政院長陳建仁（圖）為白色恐怖的受難者致詞、默哀，並宣讀「519白色恐怖記憶日」宣言。圖／記者許正宏 攝影

行政院今年4月因應民團倡議，核定5月19日為白色恐怖記憶日。多名政治受難者今天齊聚人權館，盼威權歷史不重蹈覆轍，行政院長陳建仁表示，希望在新總統團隊領導下持續轉型正義道路。

戒嚴令於1949年5月19日頒布，並於隔日實施，民團特別挑選此日為「白色恐怖記憶日」。「519白色恐怖記憶日宣示大會暨人權市集」紀念活動今天除陳建仁外，包含國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲、人權及轉型正義處處長賴俊兆、政治受難者前輩張則周、陳欽生、蔡寬裕等人也出席見證。

陳建仁表示，前立委林昶佐曾告訴他，「（林）外祖父被抓時是我爸作保，人才被保出來。」而父親也因為擔任保人而不時擔心。每人在白色恐怖年代都充滿恐懼、無限不確定性，可知在完全沒有自由、民主、開放、透明的社會中多麼可怕，而這種不確定性，就是統治者作為控制、欺壓人民的殘酷手段。

陳建仁肯定白色恐怖記憶日能讓年輕人知道現在享有的，是經由前人努力而來。原永久保密的2萬5000件政治檔案，目前允許保密檔案不到4%，未來也將依法每3年檢討一次，作為歷史真相的重要基礎。自己即將卸任，「我跟所有轉型正義委員會委員說抱歉，我做得有限，但我會把任務交給接任者繼續努力。」

陳菊回顧，民團約在3月發起設立白色恐怖記憶日連署，4月就經行政院核定宣布設立，「今天看到還能參與我們白色恐怖記憶日大會的人大部分都垂垂老矣，但更多人已經是在天上。」如果說遲來正義早已不是正義，更必須去彌補受害者、推動和解，否則不知如何面對那些曾面臨白色恐怖的年輕生命。

陳菊分享，白色恐怖受難者胡子丹曾告訴她：「現在比白色恐怖更恐怖的是很多人不知過去這些事情，還以為是杜撰、是假的。」這段血淚斑斑的歷史不能忘記，只有記憶過去，才能反省台灣經歷國家暴力，讓人們共同前進。

人權館透過新聞稿表示，今天的519白色恐怖記憶日活動是台灣在轉型正義上的新開始，並自4月26日起即與新台灣和平基金會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等民間團體合作，透過電影放映、音樂會、不義遺址揭牌、展覽一系列活動，引領社會大眾接近認識進而銘記歷史教訓。

白色恐怖 轉型正義 陳建仁 陳菊

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