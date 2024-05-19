連喊3次傲慢！痛批民進黨分裂社會 柯文哲：威權再現革命就是義務

520政權交接在即，民眾黨主席柯文哲今天說，民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果新威權體制再現，那麼革命就是義務，因此民眾黨選擇走上街頭，想要替民進黨實現清廉勤政，還有愛民、愛鄉土的理想。

民眾黨今天舉行「519草根決心行動」封街集會活動，包括民眾黨八席不分區立委、各地縣市議員、公民團體都上台助講，整場活動約為時兩個半小時，民眾黨志工也在現場發送2000顆芭樂，象徵民進黨就是「芭樂黨」、蔡英文總統執政8年開出無數「芭樂票」。

儘管民眾黨對外宣稱，今天約聚集8000名支持者，不過根據了解，活動場地面積約2200平方公尺，全部人潮站滿約6500人，熟悉中正區陳抗的警官則透露，根據警方計算，現場以一半面積再乘以3（每平方公尺站3人），現場差不多約有3300人。

柯文哲上台致時時指出，2016年1月16日，蔡總統當選總統的那天晚上，她說民進黨政府會「謙卑謙卑再謙卑」，然而八年來只看到「傲慢傲慢再傲慢」，蔡總統還說只要她當總統一天，台灣沒有任何人需要為認同而道歉，如今民進黨不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為一個分裂的社會，這些都並非國人樂見。

柯文哲表示，自己在民進黨身上看到一句話，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，民進黨過去在立法院擁有絕對多數，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨不能過的法案，民眾黨提出國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革等四大訴求，幾乎都成為民進黨政府的芭樂票。

不過，柯文哲說，這些東西都距離老百姓太遠，大家還是最關心通貨膨脹、高物價、高房價、少子化、貧富懸殊、勞保快要破產、健保費用不能控制、缺電等問題，背後的原因都是執政黨的傲慢，其實只要認真工作，不要有太多意識形態，並且願意聽取他人的意見，「我不敢說百分之百可以完成，其實七、八成還是可以做到。」

柯文哲指出，現在幾乎每隔一段時間，大家就會接到詐騙電話，政府也成立反詐辦公室，但是不管是口罩國家隊、疫苗國家隊、雞蛋國家隊，反正缺什麼就弄什麼國家隊，然而相較於三年前，去年詐騙數量增加兩倍，金額已經高達88億元，「因為民進黨政府就是最大的詐騙集團。」

柯文哲質疑，今年2月1日新國會成立，所有政黨都要面對民意，「沒有一個政黨會故意提出民意不喜歡的法案」，然而在過去三個多月，民進黨從來不找在野黨討論法案，「除了每天罵我們以外，剩下就是要求我們投票支持，這是一個號稱最會溝通的政府嗎？」

柯文哲表示，民眾黨提出的四大訴求，大部分都是民進黨過去的主張，今天還有什麼理由反抗，其中最忿恨不平的就是媒體改革，「民進黨以前說黨政軍退出媒體，現在黨政軍就是媒體」，而當初獲得最多掌聲的私法改革，如今在台灣的社會可信度還是很低。

柯文哲強調，如果黨國的威權體制再現，那麼革命就是義務，希望台灣不要走到那一步，因此民眾黨才會選擇走上街頭，幫助民進黨找回曾經說過的謙卑，也要替民進黨實現清廉勤政，還有愛民、愛鄉土的理想，而未來也會繼續努力，直到改革真正實現。