黃國昌轟民進黨團「墮落」立院動粗 鄭家純現身民眾黨集會問1事

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中央社／ 台北19日電
民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，立委黃國昌（圖）批評民進黨主席賴清德縱容民進黨立法院黨團在立法院搞破壞跟對立，甚至連議事人員都動得了手。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，立委黃國昌（圖）批評民進黨主席賴清德縱容民進黨立法院黨團在立法院搞破壞跟對立，甚至連議事人員都動得了手。記者余承翰／攝影

民眾黨今天舉辦519集會，群眾手持芭樂向民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨，別再騙」。民眾黨主席柯文哲表示，若黨國威權體制再度出現，革命就是義務，民眾黨會協助民進黨找回謙卑、實現清廉勤政愛鄉土。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨今天在民進黨中央黨部北平東路前舉行「519草根決心行動」集會。支持者從中午12時後陸續湧入北平東路活動現場，至下午3時前人潮已蔓延至林森北路。

519集會活動以水果芭樂為意象，質疑民進黨執政8年未兌現的「芭樂票」，包括媒體改革、司法改革、國會改革、憲政改革和民生經濟。群眾手中高舉芭樂，對民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨，別再騙」、「推動改革、民眾作主」。

不過，獨派團體「台灣國」在華山草原高舉旗幟抗議，也有路人怒吼嗆聲；另一方面，「雞排妹」鄭家純和網紅四叉貓（劉宇）也現身，鄭家純則拿民眾黨立委黃國昌、黃珊珊的照片街訪，問群眾「誰適合當下一任黨主席？」

黃國昌致詞表示，民眾黨在立法院要做的是幫民進黨兌現跳票8年的芭樂票，但民進黨團17日在立法院卻用暴力阻礙議事，「沒辦法相信民進黨墮落成什麼樣子」，全台灣民眾更無法接受民進黨立委暴力對待議事人員。黃國昌說，他要問準總統賴清德，「這就是民進黨團結台灣的方式嗎？」

柯文哲指出，他今天在北平東路情緒相當複雜，8年前總統蔡英文勝選時，曾表示民進黨政府會「謙卑、謙卑、再謙卑」，但他8年來只看到民進黨不斷傲慢，甚至在同胞中製造敵人，使台灣成為分裂社會，他在民進黨身上看到絕對權力使人絕對腐化。

柯文哲指出，過去8年民進黨在立法院是絕對多數，只有不想過的法案、沒有不能過的法案，但包含憲政、國會、媒體改革等都跳票；除了青年面對的高房租、高房價，最令人不爽的就是詐騙，政府雖成立反詐辦公室但仍難以控制，「因為民進黨政府就是最大的詐騙集團」，甚至硬凹社宅8年100萬戶。

柯文哲表示，所有政黨都要面對民意，沒有政黨會提出民意不喜歡的法案，但過去3個月民進黨從不來跟民眾黨討論法案，只會每天開罵還要求民眾黨投票支持。

談及兩天前的立法院朝野衝突，柯文哲表示，國民黨、民眾黨立委原本乖乖排隊，希望有優先提案權，但民進黨立委不僅插隊，還以暴力、冗長發言拖延議事，台灣已經民主化30年，民進黨作為執政黨，不應繼續如此運作。

柯文哲表示，很多改革訴求都是過去民進黨主張，甚至賴清德競選總統時也表達願意到立法院國情報告，難道要說以前主張都是騙大家嗎。

柯文哲強調，「如果黨國威權體制再度出現，革命就是義務」，他不希望走到這一步，但今天他們走上街頭，是要幫民進黨找回謙卑、替民進黨實現清廉勤政愛鄉土的理想，而民眾黨會繼續努力，直到改革真正實現。

「雞排妹」鄭家純拿民眾黨立委黃國昌、黃珊珊的照片街訪，問群眾「誰適合當下一任黨主席」。圖／翻攝自鄭家純臉書
「雞排妹」鄭家純拿民眾黨立委黃國昌、黃珊珊的照片街訪，問群眾「誰適合當下一任黨主席」。圖／翻攝自鄭家純臉書

四叉貓 柯文哲 民眾黨 民進黨 鄭家純 黃國昌

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