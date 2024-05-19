黃國昌轟民進黨團「墮落」立院動粗 鄭家純現身民眾黨集會問1事

民眾黨今天舉辦519集會，群眾手持芭樂向民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨，別再騙」。民眾黨主席柯文哲表示，若黨國威權體制再度出現，革命就是義務，民眾黨會協助民進黨找回謙卑、實現清廉勤政愛鄉土。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨今天在民進黨中央黨部北平東路前舉行「519草根決心行動」集會。支持者從中午12時後陸續湧入北平東路活動現場，至下午3時前人潮已蔓延至林森北路。

519集會活動以水果芭樂為意象，質疑民進黨執政8年未兌現的「芭樂票」，包括媒體改革、司法改革、國會改革、憲政改革和民生經濟。群眾手中高舉芭樂，對民進黨中央黨部怒吼「芭樂黨，別再騙」、「推動改革、民眾作主」。

不過，獨派團體「台灣國」在華山草原高舉旗幟抗議，也有路人怒吼嗆聲；另一方面，「雞排妹」鄭家純和網紅四叉貓（劉宇）也現身，鄭家純則拿民眾黨立委黃國昌、黃珊珊的照片街訪，問群眾「誰適合當下一任黨主席？」

黃國昌致詞表示，民眾黨在立法院要做的是幫民進黨兌現跳票8年的芭樂票，但民進黨團17日在立法院卻用暴力阻礙議事，「沒辦法相信民進黨墮落成什麼樣子」，全台灣民眾更無法接受民進黨立委暴力對待議事人員。黃國昌說，他要問準總統賴清德，「這就是民進黨團結台灣的方式嗎？」

柯文哲指出，他今天在北平東路情緒相當複雜，8年前總統蔡英文勝選時，曾表示民進黨政府會「謙卑、謙卑、再謙卑」，但他8年來只看到民進黨不斷傲慢，甚至在同胞中製造敵人，使台灣成為分裂社會，他在民進黨身上看到絕對權力使人絕對腐化。

柯文哲指出，過去8年民進黨在立法院是絕對多數，只有不想過的法案、沒有不能過的法案，但包含憲政、國會、媒體改革等都跳票；除了青年面對的高房租、高房價，最令人不爽的就是詐騙，政府雖成立反詐辦公室但仍難以控制，「因為民進黨政府就是最大的詐騙集團」，甚至硬凹社宅8年100萬戶。

柯文哲表示，所有政黨都要面對民意，沒有政黨會提出民意不喜歡的法案，但過去3個月民進黨從不來跟民眾黨討論法案，只會每天開罵還要求民眾黨投票支持。

談及兩天前的立法院朝野衝突，柯文哲表示，國民黨、民眾黨立委原本乖乖排隊，希望有優先提案權，但民進黨立委不僅插隊，還以暴力、冗長發言拖延議事，台灣已經民主化30年，民進黨作為執政黨，不應繼續如此運作。

柯文哲表示，很多改革訴求都是過去民進黨主張，甚至賴清德競選總統時也表達願意到立法院國情報告，難道要說以前主張都是騙大家嗎。