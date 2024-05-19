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民眾黨519遊行人數曝！ 一路蔓延到「林森北路」最底端

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影

民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，支持者人手一顆芭樂，批評民進黨過去8年的承諾都是芭樂票，一同高喊「人民作主」，活動從下午2點至下午4點，舉辦方稍早在立委黃國昌、館長陳之漢上台前、約3點50分時，喊現場破8000人、線上破8萬人。

記者實際觀察，人潮約在2點半左右，就從民進黨部前的舞台一路蔓延到林森北路，也是警方最底端的管制區，不過由於北平東路並非全線管制，尚保留一車道，活動場地比預期的更加狹長。

根據了解，活動場地面積約2200平方公尺，全部人潮站滿約是6500人，熟悉中正區陳抗的警官表示，根據計算，現場面積不要算那麼滿，把面積乘以0.7，再乘以3（每平方公尺站3人），接著加上零零總總的人數，差不多有5000人。

北市警方指出，該場集會遊行派出超過200名警力維安，目前沒有人因鬧場被帶走偵辦。

人潮約在2點半左右，就從民進黨部前的舞台一路蔓延到林森北路，也是警方最底端的管制區。記者翁至成／攝影
人潮約在2點半左右，就從民進黨部前的舞台一路蔓延到林森北路，也是警方最底端的管制區。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
有民眾自帶芭樂汁飲料。記者翁至成／攝影
有民眾自帶芭樂汁飲料。記者翁至成／攝影
支持者人手一顆芭樂，批評民進黨過去8年的承諾都是芭樂票。記者翁至成／攝影
支持者人手一顆芭樂，批評民進黨過去8年的承諾都是芭樂票。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影
519現場人潮曝光，主辦方喊破8000人。記者翁至成／攝影

民進黨 舞台 陳抗

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