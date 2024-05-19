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李四川貼文水舞照釣出韓國瑜留言 網：院長硬起來

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天在臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的「水舞」，並且留言波光瀲影舞松山、很美，意外釣出韓國瑜來留言。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的「水舞」，並且留言波光瀲影舞松山、很美，意外釣出韓國瑜來留言。圖／引用自李四川臉書

台北市副市長李四川今天在臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的「水舞」，並且留言波光瀲影舞松山、很美。想不到釣出近期面對議事攻防難題的院長韓國瑜來留言，韓國瑜在李四川臉書貼文底下留言，「川伯的用心，點亮台北的夜晚！」

想不到韓國瑜的留言，也吸引不少網友留言，有網友問「韓院長需要收驚嗎？」還有網友說，「韓院長5月21日立法院你一定要硬起來」。

立法院會上周五處理國會職權修法時，因朝野攻防爆發激烈衝突，立法院長韓國瑜還一度被綠委團團包圍，因藍委上前護駕，爆發長達五分鐘的拉扯，接下來周二院會，勢必還會有另一波朝野攻防。

不過今天李四川臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的美麗「水舞」，意外釣出韓國瑜來留言，李四川表示自5月1日起至6月30日止，每晚7點開始，每半小時表演一次，每晚五場，歡迎大家來欣賞，順便逛饒河夜市。韓國瑜也在底下留言「川伯的用心，點亮台北的夜晚！」

台北市副市長李四川今天在臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的「水舞」，並且留言波光瀲影舞松山、很美，意外釣出韓國瑜來留言。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出台北松山「錫口文化節」彩虹橋的「水舞」，並且留言波光瀲影舞松山、很美，意外釣出韓國瑜來留言。圖／引用自李四川臉書

李四川 韓國瑜

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