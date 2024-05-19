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立院大戰律師公會、聯合會挺綠 國民黨：特定政黨把持

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供

立法院日前審查國會職權相關法案，台北律師公會、全國律師聯合會昨天齊發聲明譴責程序。國民黨今天反擊，台北律師公會與全國律師聯合會罔顧基礎事實，甚至成為被特定政治立場人士把持、政治帶風的打手。全國律師公會理事長尤美女，過去擔任立委也曾兩度提案修法，增加國會聽證調查權。

國民黨發言人楊智伃指出，所有執業律師依「律師法」規定，皆須加入律師公會，由此可見，台北律師公會、全國律師聯合會之聲明影響層面之廣，可是許多會員質疑，該聲明僅憑少數高層意志發出，且聲明內容與立法過程事實落差之大，後果卻是一切會員承擔，令人遺憾。

楊智伃指出，翻開台北律師公會歷任理事長的經歷，不難看出高層的濃厚政治色彩、綠色形狀。現任理事長張志朋，經民連賴中強同事，曾任2014年諾富特案義務律師；第29任理事長尤伯祥，曾任2014諾富特案義務律師，由蔡英文提名、任命大法官；第28任理事長薛欽峰，曾任民進黨2024大選律師團副召集人；第27任理事長張菊芳，曾任民進黨2020不分區立委提名名單第20名，由蔡英文提名、任命之現任監察委員。

楊智伃表示，台北律師公會與全國律師聯合會皆提及程序、審議的重要性，然而「舉手表決」不僅符合立法院議事規則第35條，國民黨版的法案逕付二讀更符合立法程序，過程通過3場公聽會、1場專案報告，反而是民進黨團於逐條審查時提出「40次散會動議」。

楊智伃批評，公會聲明提及，5月17日立法院會處理「花東交通三項草案」，更是公然說謊。不僅「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」未及討論，其中「國道六號東延花蓮建設特別條例」更是尚未排入討論案中，且這三項草案皆是法律案，未有預算編列，2兆元的數字金額是特定政治立場人士的估算，相關聲明幾乎昧於事實，讓人瞠目結舌。

國民黨副發言人康晉瑜表示，社會期待律師公會應備較一般國民更高的法學素養與事實查證能力，然而兩則聲明卻配合特定政治立場與風向起舞。

他指出，現任全國律師公會理事長即為民進黨前立委尤美女，其政治立場鮮明，不禁令人懷疑聲明背後是否有人指點？而尤美女是不是更害怕想起來，自己曾在民國102年、105年兩度提案修正「立法院職權行使法」增加國會聽證調查權？

康晉瑜說，全國律師聯合會聲明卻指責立法院擬「強行」通過「立法院職權行使法」，令人感嘆尤美女是否忘記自己當初對於國會改革的初衷？還是由於現在所屬政黨已然執政，國會改革腳步即可停下？國民黨呼籲尤美女，回歸審議事實與國會改革初衷，別依照政治立場發聲明配合演出。

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