民進黨團拖延議事祭案海戰術 民眾黨團反嗆未事先溝通

立法院會上周處理國會改革相關法案，民進黨團質疑藍白兩黨黑箱作業，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天反擊，民進黨團事先未提供修正動議給在野黨，或者與國民黨團、民眾黨團先做溝通，難不成是在說自己黑箱？老是用錯誤的資訊誤導民眾、亂帶風向，執政黨怎麼變成側翼。

陳智菡今天受訪時說明，按照過去立法院的慣例，臨時動議都是直接提供院會，民進黨團在5月17日為了拖延議事，針對每個法條都提出40項修正動議、40項再修正動議，文件還在立法院堆成一座小山。

有關「蘇花快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」的審議狀況，陳智菡則表示，民眾黨團反對動用特別預算，也有在黨團協商會議清楚表達，就是希望在520新政府上台以後，由新任交通部長李孟諺進行政策定調，再行處理新政府的決策權。

陳智菡強調，當天的院會根本沒有審議花東條例，請問民進黨立委是裝傻看不見，還是根本搞不清楚當天發生什麼事？