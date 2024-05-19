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鍾佳濱撲倒陳菁徽 羅智強：稍有不慎可能連命都沒有

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽臀部傷勢。圖／擷自羅智強臉書
國民黨立委陳菁徽臀部傷勢。圖／擷自羅智強臉書

立法院17日發生激烈攻防，民進黨立委鍾佳濱在院會中，衝上台撲倒國民黨立委陳菁徽，導致陳菁徽臀部出現大片傷痕。國民黨立委羅智強貼出照片表示，這是陳菁徽受傷的照片，雖然心疼又不捨，不想轉貼這張照片，但這張照片，正是對民進黨暴力攻擊女性立委的歷史證據，「鍾佳濱的做法，不只是性騷擾、暴力，稍有不慎，陳菁徽可能連命都會沒有。」另外，綠營說國民黨版法案未溝通，但其實舉辦過3場公聽會，這些人難道都沒有看嗎？

羅智強說，民進黨現在卻可以做賊喊抓賊、打人喊救人，民進黨這三個字，簡直就是無恥的等義詞，民進黨說他們也有人受傷？如果民進黨依照程序，不攻主席台，國民黨也不需要防禦主席台，那還會有人摔下主席台嗎？丟第一顆石頭的是誰？民進黨打警察、打記者、打立法院秘書長周萬來、打陳菁徽，先丟完石頭，然後叫國民黨不可以還手，只可以挨打，必須讓出主席台給民進黨霸佔，否則就是暴力黨，這個世界有這種道理？

羅智強表示，立法院全程直播，國人看得清清楚楚，但就是仍有像台北市律師公會這樣的單位，為了護航民進黨，睜眼說瞎話，台北市律師公會要罵國民黨也無妨，但是否有譴責鍾佳濱？有關心陳菁徽的生命、健康和身體尊嚴嗎？台北市律師公會說國民黨版的法案沒溝通、沒討論，為了審查國民黨版的國會改革法案，司法法制委員會舉辦了三場公聽會跟一場專案報告，你們沒有觀看、你們沒有出席、你們沒有發言嗎？

羅智強說，律師公會罵國民黨版的國會改革法案沒有溝通？民進黨版的國會改革法案，連一場公聽會都不辦，台北市律師公會就變成啞巴了？另外，律師公會批評舉手投票，試問公會是否有譴責想要藉機霸佔主席台癱瘓審查的民進黨？為什麼沒有辦法用計票器投票，因為民進黨打算癱瘓計票器投票。

羅智強提到，舉手投票不對？律師公會是不是沒看過各委員會都用舉手投票？也沒有看過英國是舉手投票？沒有看過立法院議事規則，白紙黑字寫著可以舉手投票？譴責國民黨強行通過國會改革法案？民進黨執政87%的法案都是強行通過台北市律師公會眼睛就瞎了？民進黨固然無恥，但這群人的無恥，不正是台北市律師公會、公督盟這種假中立單位護航出來的嗎？

羅智強說，國民黨這次是真的硬起來了，為的是國會的尊嚴、為的是制衡濫權的執政黨、為的是所謂台灣的民主，請大家一起為陳菁徽加油，為國民黨加油，為台灣的民主加油。

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