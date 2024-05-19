范逸臣談鍾佳濱撲人遭出征 王鴻薇：黨不能被批評？
立法院17日發生衝突事件，民進黨立委鍾佳濱撲倒國民黨立委陳菁徽，藝人范逸臣在臉書發文表示「意見不同就撲下去喔！哇大」，遭到網友出征。國民黨立委王鴻薇今天為范逸臣聲援，她說，「蔡英文總統曾說沒有人要為自己的認同道歉」，但為什麼？禮拜五立院衝突過後，范逸臣只是發表意見，這麼簡單的一句話就被側翼、網軍攻擊，連另一位藝人紀曉君只留一句「撲了啦！」，也是慘遭霸凌，逼著道歉解釋？
王鴻薇說，回過頭來平心而論，這兩位藝人的發文內容，其實就是一般人民會有的真實反應，民進黨反應這麼大，就是知道自己暴力無理取鬧的形象深入人心，網路上抨擊的言論甚囂塵上，他們就是被拿來殺雞儆猴，不讓人民說真話。
王鴻薇說，台灣社會已經不是過去這麼好操弄，許多事實都有影像、照片記錄，民進黨身為一個民主國家政黨，卻將「黨不能被嘲諷、黨不能被批評。」成為給予支持者的教戰守則。
王鴻薇表示，這種作法只會讓人民對你民進黨的反感更加深惡痛絕，而民進黨輸不起、暴力、不講理的形象，也正被自己宣傳到了人盡皆知的程度。準總統賴清德說，要追隨鄭南榕追求的100%言論自由， 但民進黨的所作所為卻是「100%的言論不自由。」
范逸臣目前個人臉書及粉絲專頁都已經關閉一般網友留言，只有追蹤超過24小時的粉絲可以留言，不過仍看得到網友在下面留言嗆聲，「如果說得沒錯為什麼要刪文，怕沒票房嗎？那個...不好意思！你早就沒票房了」，嘲諷意味十足。
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