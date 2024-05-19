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台灣公報見證民主發展 蔡總統授勳發行人韋傑理

中央社／ 台北19日電

1979年台灣發生美麗島事件後，台灣公報創立，讓當時的美國以及國際社會關注台灣人權，35年共發行155期，記錄台灣民主發展，總統蔡英文今天授勳，表揚台灣公報發行人韋傑理。

總統蔡英文今天在總統府資政葉菊蘭、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄，監察院長陳菊等人陪同下，於總統府頒授「大綬景星勳章」給台灣公報（Taiwan Communique）發行人韋傑理（Gerrit van der Wees），表彰其對台灣民主以及台美關係的貢獻。

蔡總統表示，韋傑理與台灣淵源很深，1980年他與妻子陳美津為了營救美麗島事件受難者，創立台灣公報，盼藉此讓美國以及國際社會注意到台灣人權發展，也因為如此，韋傑理被過去政府列為黑名單之一。

她說，台灣公報創立30多年共發行155期，記載台灣戒嚴走向解嚴、威權走向民主、一黨專政走向政黨多元的歷程，為台灣民主發展史留下珍貴紀錄，韋傑理今天獲頒勳章，彰顯其是台灣民主轉型最佳見證人。

蔡總統表示，韋傑理從荷蘭外交官職務退休後，加入台美人在華府的台灣人公共事務會，持續發揮外交長才，爭取美國各界對台灣的重視與支持，目前也在美國大學教授台灣歷史，讓更多美國學生知道台灣爭取民主在世界奮鬥的故事。

蔡總統指出，今年是台美關係法立法45週年，過去台美關係也有許多重大進展，她要藉今天感謝所有台美人為台美關係奠定友好基礎，讓台美持續攜手合作，為全球民主自由貢獻心力。

她說，感謝韋傑理對台灣民主發展貢獻，相信未來，大家也會一起守護台灣的民主自由。

韋傑理表示，如果沒有太太協助，這一切不可能成真，當年台灣發生美麗島事件，但國際媒體關注度卻不高，因此兩人決定創辦台灣公報，記錄台灣如何轉型，希望透過小小的努力，讓下一代子孫了解歷史怎麼發生與過程、事實，沒料到今天能站在總統府慶祝台灣蓬勃發展的民主。

他說，相信這是蔡總統以及許多台灣領袖共同努力達成的目標，致力達成台灣的自由與民主。

不過，韋傑理也說，台灣未來仍面臨挑戰，像是北京持續威脅台灣，讓台灣在國際舞台面臨外交孤立，蔡總統團隊已藉由國會外交突破困境，同時攜手理念相近國家合作，相信未來新團隊也會致力往這方向邁進。

他還提醒，台灣另一個挑戰是，如何讓下一代知道自由並非易事，需要很多努力才能保有台灣現在的民主與自由，以及如何讓台灣能平等加入諸多國際組織等。

台美關係 總統府 美國

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