駐雪梨處長投書澳洲智庫 駁台灣是麻煩製造者

駐雪梨辦事處處長吳正偉近日投書澳洲智庫，強調中國對台灣立場越加強硬主因是中國本身，駁斥暗喻「台灣是麻煩製造者」相關外文評論。

美國智庫「東西方中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）上月於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）專文平台「詮釋者」（Interpreter），以「為何中國目前仍不太可能侵台」（Why China remains unlikely to invade Taiwan）為題撰文，指中國面臨內憂外患，北京優勢遠遠未達侵台必成的程度。

饒義專文引發智庫平台對台灣議題的討論。一名英國艾克斯特大學（University of Exeter）戰略與安全中心博士候選人索瑪茲（Tarik Solmaz）以「中國對台灣立場更加強硬的3個原因」為題（Three factorshardening China’s stance on Taiwan）撰文，指北京也許不會侵台，不過，北京對台立場更加強硬、增加「灰色地帶衝突」有3項原因，包括總統蔡英文當政時拒絕接受九二共識、台灣加強與美國的安全夥伴關係、及台灣積極拓展非官方外交活動。

對此，吳正偉17日以「中國對台灣立場更加強硬的最重要原因」（The most important factor hardening China’s stance on Taiwan）為題投書回應，駁斥北京對台灣強硬是台灣行動所致之相關評論，批評這是「倒果為因」的偏頗論述。

吳正偉指出，這樣的錯誤歸因，暗示了台灣對北京不斷騷擾及加大灰色地帶衝突負有責任，給外界「台灣是麻煩製造者」印象。不過，中國的擴張意圖才是其對台灣立場強硬唯一且決定性的原因。

吳正偉指出，民主的台灣與專制的中國從來互不隸屬，這是長期以來的國際公認事實，中國創造了「統一」口號，把併吞台灣作為終極政治目標。有鑑於此，許多民主國家多次重申兩岸和平的重要性，包括澳洲、菲律賓與美國展開「肩並肩」聯合軍演，以及美國總統拜登今年4月簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」以外國軍事融資援助台灣等，都反應了國際社會對維護台海和平的支持，也顯示中國是一個有動機改變現狀、危害印太地區安全的威權政權。

吳正偉指出，習近平領導下的中國，對於許多議題與爭議的立場都變得更加強硬，例如中國推行擴張主義，不斷加劇南海緊張趨勢，還單方面新設M503航線，危及飛航安全。此外，澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）的2022-2023網路威脅報告中，更指出中國支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）一系列的攻擊活動，對澳洲關鍵設施造成威脅。

吳正偉指出，這些都證明中國是依自身目的來引發騷亂，不應將責任歸咎其他國家。台灣對於常規事務的追求，不是中國民族自信顯著增加的原因。中國強化對外侵略性的外交姿態，更是中國與鄰國，尤其是台灣之間戰略緊張的唯一根源。