特赦無望陳水扁再強調清白 回應國會改革衝突看法

國會改革五法，朝野周二將再度在立法院展開攻防。值得注意的是，上周五晚上藍綠白爆發肢體衝突時，已有黑熊學院的學生前往立法院外聚集抗議，由於後天的國會勢必更加劍拔弩張，場外會不會重演昔日太陽花學運的場景，各界嚴陣以待。

2024-05-19 05:50