特赦無望陳水扁再強調清白 回應國會改革衝突看法
蔡英文總統即將卸任，對於是否特赦前總統陳水扁的傳聞，總統府16日表示「無此決定」。陳水扁連續兩天在社群平台Threads和臉書強調「清白」。
陳水扁昨天一早發文表示，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚」。他的兒子陳致中也在個人臉書表示，他一早傳給爸爸：「粉骨碎身全不怕，要留清白在人間」。陳水扁今天上午再度發文，即引用寫下：「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間，錄自明代于謙的《石灰吟》」。
有網友留言問陳水扁，對於這次國會改革衝突的看法。陳水扁表示，記得1993年7月23日大法官釋字第325號爭取國會（立法院）調查權，由他領銜，施明德、趙少康、郁慕明、丁守中等73人不分藍綠的委員都有連署聲請釋憲。但大法官只給調閱權；釋字第585號的大法官解釋則進一步給立法院有限度的調查權。「這次是再爭取！」
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