秘魯APEC貿易部長會議 台灣呼籲對抗不公平競爭

今年APEC貿易部長會議在秘魯阿雷基帕舉行，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率團出席時說，為有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭，亞太區域經濟應整合處理不公平競爭措施。

APEC貿易部長會議在秘魯阿雷基帕當地時間17日至18日舉行，主題訂為「賦權、包容、成長」。行政院今天透過新聞稿指出，楊珍妮今年作為代表團團長參與會議，台灣在會議中再度展現追求高標準經貿規範的堅定意願以及在全球貿易領域繼續加強與各國合作的企盼，彰顯台灣在國際經貿舞台上是可信賴夥伴的地位。

楊珍妮與會時呼籲，亞太區域的經濟整合倡議中，必須納入足以因應21世紀貿易挑戰的規範，例如國營事業、勞工、環境、包容性等，方能有效對抗當前非市場經濟體採取違反公平競爭的措施所導致的貿易扭曲。

楊珍妮說，這能使未來的「亞太自由貿易區」（FTAAP）確實發揮促進貿易與投資、增進區域福祉的效果，也是台灣追求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的目標，期望與成員共同強化區域經濟韌性，維護亞太地區經濟繁榮穩定。

台灣代表團也在場邊與CPTPP成員交流，楊珍妮向成員代表再度強調，台灣有能力、有意願符合CPTPP的高標準，期盼早日正式展開台灣加入CPTPP的程序。

楊珍妮說明，台灣制定貿易政策時均會聽取婦女、原住民及中小企業的意見，且加強辦理各種能力建構活動，加以台灣在資通訊科技（ICT）製造端及應用端具有優勢，因此也利用數位科技協助上述更順利地參與國際貿易，在全球市場中掌握更多發展與成長機會。

此外，楊珍妮指出，台灣注意到科技發展將導致數位落差擴大，因此願意利用資通訊科技的長處，與成員分享經驗及合作縮小數位落差。