BBC專訪 蔡英文：不排除中方侵台可能性

蔡英文總統接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪回顧八年執政，針對中國大陸對台灣的侵略威脅，蔡總統表示，不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性，但中方領導人也必須意識到，戰爭爆發恐拖慢中國大陸發展數十年，北京得取捨。

蔡總統表示，烏克蘭戰爭爆發後，全球民主國家集結成一股有意義的嚇阻力量，「如果我們非常謹慎處理問題，有很大可能繼續維持我們所有人都需要的和平。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台離開後，中方針對台灣舉行多日鎖台軍演，並首度發射彈道飛彈越過台灣上空。ＢＢＣ詢問蔡總統，這類高層訪問的好處在哪裡？

蔡總統表示，台灣已經被孤立太久，需要朋友，需要有人來台灣表達對台灣的關心，「對任何一位總統來說，你都無法對裴洛西議長這樣的來訪說不。」蔡總統表示，這種事必當伴隨風險，當時在背後做了很多努力來降低對兩岸關係的衝擊。

蔡總統表示，中方侵略台灣要付出巨大代價，中國大陸國家主席習近平可能有某種（侵略）計畫，但不是一個明確的計畫。

「當然，我們目前不能排除任何可能性，包含可能爆發軍事衝突、中國侵略。」蔡總統表示，事實是在區域內各方的共同努力下，中方的確感受到壓力，這不只是軍事問題，還包含戰爭可能要付出犧牲經濟成長代價，這個後果可能使中國大陸的發展延後數年，甚至數十年。

蔡總統表態不支持美國將援助烏克蘭的預算和資源轉移至台灣，「我們說，『不，你必須支持烏克蘭直到最後一刻。』」

ＢＢＣ記者問到，美國總統拜登在烏克蘭戰爭爆發以來四度承諾以軍事捍衛台灣安全，卻引發美國脫離戰略模糊反讓台灣更危險的批評。蔡總統表示，「我認為模糊性還在」，但未進一步闡述原因。

如何定義現狀，總統說「我們靠自己。」台灣人民自己做決定，有政治制度、憲法、法律和軍隊，擁所有「國家」所需要件，只是沒足夠多邦交國。