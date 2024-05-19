美國會代表團520後訪台

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾16日對美國之音（VOA）說，計畫在準總統賴清德520就職典禮結束後，率跨黨派美國國會代表團訪台，可望與賴會晤並觀看實況軍演。他強調期待再次訪台，「讓台灣人知道美國支持他們」。

共和黨籍的麥考爾婉拒對此詳述。據VOA報導，麥考爾一行結束訪台後，將轉往新加坡參加安全論壇。

針對是否擔心賴政府上台後，北京將升高兩岸緊張？眾院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾說，他希望北京意識到賴是台灣人民經民主程序選出的總統。共和黨籍的穆勒納爾也期盼，賴清德在就職演說表達台灣願與世界建立良好關係。

該特別委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希也希望北京能理解，升高台海緊張不符中國和區域最大利益。

多位美國跨黨派國會議員說，相信賴將延續蔡總統兩岸路線。眾院外委會印太小組民主黨籍首席議員貝拉認為，賴言論很謹慎，也不尋求改變現狀。外委會共和黨籍眾議員勞勒說，中國、俄羅斯及伊朗顯然結盟，台灣在先進半導體產業居領先地位，美國及其印太盟友均必須繼續挺台，除遏制中國在台海的侵略行為，並防止可能的入侵。

麥考爾去年4月曾訪台並會見蔡總統，承諾協助向國軍提供訓練及加快交付武器給台灣，但之後他遭北京制裁。